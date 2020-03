ÉCOUTER - Malades de l'Est arrivés, infirmière rejetée : l'actu de ce lundi sur France Bleu Pays Basque

L'équipe de France Bleu Pays Basque reste mobilisée pour vous informer durant le confinement lié au coronavirus. Retrouvez chaque jour le dernier journal 100% basque (en Français) préparé par nos journalistes. Ce lundi, au menu : un reportage sur l'arrivée à Bayonne et à Pau de malades du Grand Est, la création d'un centre médical avancé à Bayonne pour désengorger les cabinets médicaux et les hôpitaux et sécuriser les consultations des malades potentiels et le témoignage glaçant de cette infirmière à qui ses voisins demandent de déménager.

