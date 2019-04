ÉCOUTEZ - Un buraliste des Sables-d'Olonne raconte comment il a fait fuir un braqueur

Un homme au visage recouvert d'un foulard et portant ce qui semblait être une arme de poing s'est présenté ce lundi soir dans le tabac-presse Le Longchamp, rue Guynemer aux Sables-d'Olonne. Il a tenté de braquer le commerçant : "Je veux pas d'histoire, je veux la caisse". Laurent, le buraliste, a réussi à le faire fuir en l'empoignant à mains nues. L'homme a pris ses jambes à son cou en fuyant vers le remblai.

Un homme cagoulé, il est entré avec une arme, il voulait ma caisse, je lui ai dit : 'non, je te donnerai pas ma caisse'. Je lui ai sauté dessus, on s'est un peu battus à la porte et puis il est parti"

- Laurent, le buraliste