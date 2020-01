Ecstasy, cocaïne, MDMA : importante saisie de drogue chez "le Russe" à Clapiers

Après six mois d'enquête, la police a remonté la piste d'un fournisseur de drogue installé à Clapiers. Les perquisitions ce mardi 14 janvier ont permis de saisir d'importantes quantités d'ecstasy, cocaïne et MDMA, ainsi que du matériel de coupe.

Hérault - France

Il aura fallu six mois d'enquête pour remonter sa piste avec certitude : la maison d'un fournisseur de drogue baptisé "le Russe" a été perquisitionnée ce mardi 14 janvier à Clapiers, avec à la clé des saisies non négligeables. Il avait chez lui 91g de cocaïne, 110g de MDMA, 450 cachets d'ecstasy et 8.000 euros en liquide. Cet homme de 32 ans devait être jugé ce vendredi en comparution immédiate, aux côtés d'un autre suspect, dealer présumé.

Sur la piste du revendeur

C'est de lui que les services des stups sont partis en juillet dernier pour démanteler le trafic. Ce dealer présumé de 28 ans était connu pour fournir en cocaïne et en ecstasy les festivals électro de la région. Sa surveillance les a mis sur la piste de ce fameux "Russe", en réalité de nationalité ukrainienne. Un fournisseur particulièrement méfiant, qui partageait son temps entre la France et son pays natal.

De matériel de coupe découvert

Mais la patience a payé. Après une première audition du suspect, les enquêteurs ont mené une seconde perquisition à Clapiers cette semaine. Fouille fructueuse. Ils ont découvert une cache sous le vide sanitairede la piscine avec à l'intérieur tout le nécessaire à la fabrication des cachets d'ecstasy: produit de coupe, cent flacons de colorant, poinçons de marquage pour identifier les cachets.

Les clients interrogés

Le domicile du revendeur, âgé de 28 ans, a également été perquisitionné à Agde. La police y a retrouvé quatre plants de cannabis, "pour ma consommation personnelle" explique le suspect qui s'est présenté aux enquêteurs comme un "simple intermédiaire entre le Russe et les clients". Interrogés, une quinzaine de clients ont confirmé s'être fournis auprès de lui lors de festivals notamment.