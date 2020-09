Ecstasy, héroïne et cocaïne retrouvées par les gendarmes dans des endroits improbables

Legé et le Bignon en Loire-Atlantique. Saint-Etienne-du-Bois et la Roche-sur-Yon en Vendée. Ces communes font rarement la une des faits divers. Et pourtant les gendarmes viennent d'y démanteler un trafic de stupéfiants.

Une cinquantaine de militaires mobilisés

L'une de ces six personnes est incarcérée depuis la fin de sa garde à vue. Les cinq autres restent libres dans l'attente de leur procès. Les gendarmes interviennent lundi à Legé commune de 4500 habitants au sud de la Loire-Atlantique. Ils perquisitionnent aussi au Bignon (44) et plus au sud à Saint-Etienne-du-Bois et la Roche-sur-Yon en Vendée.

Leurs recherches sont fructueuses : cocaïne, héroïne, ecstasy, cannabis et dans un autre genre : cinq motos et une caravane volées. Ils découvrent aussi une multitude d'objets dérobés; en cours d'identification ils devraient être rapidement remis à leurs propriétaires.

L'enquête mobilise une cinquantaine de militaires, ainsi que les chiens de l'équipe cynophile. Au passage une vingtaine de consommateurs sont identifiés et contraints par la justice à suivre un accompagnement éducatif et social.