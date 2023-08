Ecstasy, kétamine, cannabis : un trafic à plusieurs centaines de milliers d'euros démantelé à Bordeaux

Ce sont des quantités très importantes. Fin juillet, les policiers bordelais ont découvert 5 kg d’herbe de cannabis, 5 kg de kétamine, 55 000 cachets d’ecstasy et 700 grammes de cocaïne dans un domicile bordelais. À 10 euros le comprimé d'ecstasy, 40 euros le gramme de kétamine, 65 euros le gramme de cocaïne, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), la valeur de la drogue saisie approche le million d'euros. "Les deux individus qui reconnaissent l’achat, le transport et la revente des produits ont été déférés devant la justice", précise la préfecture de la Gironde.

"Nous allons poursuivre nos actions de démantèlement", affirme le préfet Étienne Guyot, qui donne le chiffre de

370 "opérations visant spécifiquement les points de deals" depuis le début de l'année, "générant 183 placements en garde-à-vue". Le nombre d'amendes dressées pour détention de stupéfiants a augmenté de 11% entre 2021 et 2022, selon la préfecture.

La préfecture se réjouit également d'une baisse du nombre de cambriolages, qui a diminué de 4,3% dans le département sur le premier semestre 2023, selon elle.