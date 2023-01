EDF et la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire jugés devant la Cour d’appel d’Orléans

EDF et la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Cher) ont été jugés, ce lundi 30 janvier, devant la Cour d’appel d’Orléans. Cette comparution intervient après une longue bataille juridique menée par le Réseau "Sortir du Nucléaire" et son antenne locale "Sortir du Nucléaire Berry-Giennois-Puisaye" suite à un rapport émis en 2017 par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Aucune poursuite pénale n'est engagée mais les associations réclament à ce que la culpabilité du producteur d'électricité et sa centrale soit cependant reconnue par la justice.

Suite à une inspection menée en avril 2017, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) place, en septembre de la même année, la centrale de Belleville-sur-Loire en surveillance renforcée. Dans son rapport, l'ASN, autorité indépendante, pointe du doigt un certain nombre de dysfonctionnements. Sur la base de ce rapport, le Réseau "Sortir du nucléaire" porte plainte mais le procureur de la République de Bourges classe sans suite. Dans les mois qui suivent, le tribunal de police puis la Cour d'appel de Bourges déclarent irrecevables les requêtes des associations. Qu'à cela ne tienne, elles se pourvoient devant la Cour de cassation qui renvoie sur un procès devant la Cour d'appel d'Orléans.

Aucune poursuite pénale

Voilà comment EDF et l'un des représentants de la centrale de Belleville-sur-Loire se retrouvent ce 30 janvier au palais de justice d'Orléans sans pour autant que la moindre poursuite pénale ne soit engagée à leur encontre. Durant le procès, en l'absence de griefs pénalement répréhensibles, l'avocat général n'a du reste pas prononcé de réquisitions, s'en remettant à "la sagesse de la présidente" de la Cour d'appel d'Orléans. "C'est bien cela le problème" pour Me Yvon Martinet, avocat d'EDF et de la centrale qui martèle "qu'il n'y a aucune contravention, aucune infraction pénale qui nous sont reprochées, nous ne sommes pas devant la juridiction appropriée".

"Un feux d'artifice de dysfonctionnements-Me Busson

Pour Me Benoist Busson, l'absence de poursuites pénales ne dédouane pas EDF "de respecter des règles d'ingénieur certes compliquées mais qu'EDF doit appliquer". Et selon l'avocat de "Sortir du nucléaire", c'est "un feux d'artifice de dysfonctionnements" comme de la fuite de soude sur des circuits qu'a relevé à l'époque le rapport de l'ASN. "Il n'y a pas eu de nuage de fumée, pas d'évacuation de population mais au regard du risque, il faut avoir une exigence qui s'approche du zéro écart et on peut pas jouer avec ces règles" poursuit Me Benoist Busson. Présent à ce procès, Alain Homps, directeur juridique régional chez EDF affirme que "ces écarts d'exploitation sont très courants, il n'y a aucun problème de sûreté, cette procédure relève de l'idéologie de nos adversaires".

L'avocat de "Sortir du nucléaire" a sollicité 5.000 euros de dommages et intérêts pour chacune des associations. La Cour d’appel d'Orléans rendra son arrêt le 11 avril prochain.