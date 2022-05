EDF jugée à Marseille pour ses rejets d'eau douce dans l'étang de Berre

EDF est-elle responsable d'une pollution de l'étang de Berre à l'été 2018 ? Une première journée d'audience a eu lieu ce lundi devant la tribunal correctionnel de Marseille. La justice rendra sa décision le 4 juillet 2022.

Une pollution, deux visions

EDF est poursuivie par des associations de riverains et de défense de l'étang de Berre ainsi que des collectivités, pour des rejets répétés d'eau douce par la centrale électrique de Saint-Chamas. Ces rejets auraient provoqué une catastrophe écologique majeure dans le plus grand étang d'eau salée d'Europe. Une faune et une flore détruite en grande partie, "93% de la surface de l'étang a été victime de la malaïgue", c'est-à-dire un manque d'oxygène, selon un expert cité à la barre. EDF récuse les accusations et avance comme explication du phénomène une météo défavorable à savoir la canicule et l'absence de vent.

France Bleu Provence a pu vérifier à l'audience l'opposition de deux visions.

"Plus on met de l'eau douce dans l'étang moins il va bien" Copier

La France déjà condamnée par l'Europe en 2004

Dans ce dossier, la France a déjà été condamnée en 2004 par la cour européenne de justice. D'ailleurs des mesures prises dès 2006 comme la réduction des rejets à certaine période ont permis d'améliorer la santé de l'étang de Berre. Mais la pollution de l'été 2018 a marqué un "coup d'arrêt" selon un spécialiste à la barre du tribunal, "dont les effets sont encore visibles aujourd'hui".

"Ces rejets d'eau douce sont toxiques pour l'étang de Berre" - Corinne Lepage, avocate du Gipreb

Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Écologie, qui défend les intérêts du GIPREB à l'origine de la procédure (le syndicat mixte chargé du suivi écologique, il regroupe les 10 communes de l'étang, département, région et associations de riverains et défense de l'environnement, ndlr), regrette qu'EDF nie l'évidence.

"EDF ne peut pas considérer l'étang de Berre comme la poubelle de Saint-Chamas" Copier

Avec une superficie de 155 km2, l'étang de Berre est le plus grand étang d'eau salée en Europe. Il contient 900 millions de mètres cubes d'eau. Chaque année, il reçoit 1,2 milliard de mètres cubes d'eau douce et de limon déversés par la centrale de Saint-Chamas construite dans les années 60. La centrale EDF est alimentée en eau par la Durance. Par ailleurs trois cours d'eau se jettent naturellement dans l'étang de Berre : l'Arc, la Touloubre et la Cadière.