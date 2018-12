Décès d'Edmond Simeoni : la disparition d’une figure de la Corse

Edmond Simeoni est décédé ce vendredi en début d’après-midi à l’âge de 84 ans à Ajaccio. Il avait voué sa vie à la Corse et à la cause nationaliste.

Corse, France

C’est une grande figure politique, un personnage incontournable qui s’est éteint ce vendredi à Ajaccio.

Edmond Simeoni, 84 ans, restera l'un des pères du nationalisme corse contemporain, avec son frère Max notamment, avec qui il avait fondé l'ARC, l’Action Régionaliste Corse en 1970.

Edmond Simeoni, ce sont d’abord les événements d’Aleria, le 21 août 1975. La première action violente et spectaculaire qui se soldera par la mort de deux gendarmes, un militant avait également été blessé dans la cave Depeille.

Cette action le propulsera sur le devant de la scène politique et médiatique et marquera un tournant majeur dans l'histoire du nationalisme corse.

Travailleur infatigable, entièrement acquis à la cause nationaliste, il écrira en 1987 une autocritique dans laquelle il condamne la violence et reconnait avoir eu tort de l'avoir utilisée et initiée, sans jamais avoir cessé de dialoguer avec les clandestins.

Après 50 ans de militantisme, il avait pu savourer la victoire des nationalistes et de son fils, Gilles, en 2014 à la mairie de Bastia puis aux élections régionales de 2015.