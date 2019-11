Édouard Philippe cite les Toulousains BigFlo & Oli au Grenelle des violences conjugales

Toulouse, France

Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé, ce lundi, la quarantaine de mesures prévues à l'issue du Grenelle des violences conjugales. Le secret médical pourra être levé en cas d'urgence absolue, enseignants et forces de l'ordre seront davantage formés, et la loi sera mieux adaptée.

"Nous ne voulons plus entendre le "Ah c'est dommage"" — Édouard Philippe

En clôture de son discours, Édouard Philippe a cité la chanson "Dommage" des Toulousains BigFlo & Oli qui parle de ces violences. Le Premier ministre a dénoncé l'indifférence à l'égard des féminicides : "Dommage, raconte l'histoire de Pauline [...] elle a sur tout le corps des tâches de la couleur du ciel, son mari rentre bientôt elle ne veut même pas y penser [...] avec ce Grenelle notre société exige qu'il n'y ait plus de femmes avec des tâches de la couleur du ciel sur la peau et surtout nous ne voulons plus entendre le "Ah c'est dommage"".

"Avec ce Grenelle notre société exige qu'il n'y ait plus de femmes avec des tâches de la couleur du ciel"— Édouard Philippe

Edouard Philippe demande à tous une mobilisation : "Mobilisons l'ensemble de la société, pas simplement la puissance publique".