Nice, France

Après une rencontre avec les policiers de la police aux frontières à l'aéroport de Nice Côte d'Azur, la visite ministérielle se poursuit dans le quartier des Moulins à Nice-Ouest. Edouard Philippe et Gérard Collomb ont échangé avec une dizaine de policiers nationaux et municipaux ce vendredi matin. Venus présenter la mise en place de la police de sécurité du quotidien, chère à Emmanuel Macron, ils ont annoncé des renforts dans les quartiers des Moulins et de l'Ariane.

Le premier ministre @EPhilippePM et @gerardcollomb sortent du commissariat des Moulins à #Nice06 ils ont parlé #policesecuritequotidien "bel exemple à Nice de coopération entre police municipale et nationale" selon @EPhilippePM qui annonce plus d'effectifs et procédure simplifiée pic.twitter.com/zmrg9Z12Ym — Marion Chantreau (@MarionChantreau) March 2, 2018

Des renforts annoncés

Edouard Philippe et Gérad Collomb ont en effet annoncé 21 policiers supplémentaires aux Moulins et 27 dans le quartier de L'Ariane à Nice-Nord . Il s'agit de mettre en place " une police plus proche de la population, libérée des tâches périphériques, une Police qui rassure , plus efficace". les policiers seront équipés de tablettes numériques afin de gagner du temps dans les procédures et les vérifications.