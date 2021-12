Edouard Philippe sera présent aux commémorations de Millas et ira ensuite à Trèbes et Carcassonne

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe sera présent à Millas pour commémorer les quatre ans de l'accident mortel entre un bus et un train qui a coûté la vie à six enfants. Il continuera son voyage jusqu'à Trèbes et Carcassonne pour rendre hommage aux victimes des attentats de l'Aude de 2018.