Educateur tué à Nantes : "Il y a un avant et un après"

Le Service Social de Protection de l'Enfance reste profondément meurtri par la mort d'un de ses éducateurs poignardé dans ses locaux sur l'Ile de Nantes alors qu'il tentait de s'interposer entre un père et une mère. C'était le 19 mars 2015, et depuis rien n'est comme avant.

Deux ans et demi après le coup de couteau qui a coûté la vie à un éducateur spécialisé de 49 ans, le Service Social de Protection de l'Enfance (SSPE) reste profondément marqué.

Le SSPE est représenté par l'avocate Cécile De Oliveira.

Il y a un avant et un après. Les éducateurs travaillaient avec des personnes difficiles et ils pensaient arriver à gérer ces situations. L'histoire du 19 mars 2015 vient leur opposer l'horreur et le travail est profondément modifié."

Les visites médiatisées sont maintenues pour les enfants qui sont placés. Uniquement. Et cela concerne la totalité du département de Loire-Atlantique.

Pour tous les enfants dont les parents sont séparés et les enfants non placés, il n'y a plus de visite médiatisée, et cela pose problème car la demande est forte. Ce n'est pas quantifiable, mais plusieurs centaines d'enfants pourraient être concernés."- Cécile de Oliveira.