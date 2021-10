Education : l'école de Cerdon-du-Loiret propose à son tour des petits déjeuners gratuits aux enfants

Dans la petite école communale de Cerdon, il y avait ce mardi matin une agitation bien particulière. La Rectrice, Katia Béguin et la Préfète du Loiret, Régine Engström, sont venues saluer la mise en place du dispositif " petits déjeuners à l'école". Cette mesure, initiée en 2018 dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, permet d'offrir des petits déjeuners aux enfants des zones défavorisées. Dans le Loiret, 3.000 écoliers en bénéficient déjà ( une ou plusieurs fois par semaine) sur une vingtaine d'écoles.

La Préfète du Loiret et la Rectrice dans la réfectoire de l'école © Radio France - Patricia Pourrez

Il arrive que des enfants arrivent à l'école le ventre vide

'' C'est vrai qu'au départ on avait fléché des écoles en zone d'éducation prioritaire" explique Phillipe Ballé, directeur académique du Loiret. "Mais, partout où il y a une fragilité sociale, il est important qu'on puisse instaurer ce genre de dispositif". A Cerdon, commune de 1.000 habitants, l'initiative a été portée à la fois par l'équipe éducative et par la mairie. " On est dans un coin du Loiret pas toujours facile socialement et économiquement" confie Jérôme Demoule, le directeur de l'école. " Il arrive que des enfants arrivent le ventre vide parce qu'ils n'arrivent pas à déjeuner le matin chez eux ou parce qu'il y a un autre souci".

La cantinière de l'école de Cerdon distribue les parts de gâteau avec un verre de lait © Radio France - Patricia Pourrez

Une part de gâteau, un bout de pomme et un verre de lait

Depuis la fin de la semaine dernière, un petit déjeuner gratuit est donc proposé le matin aux 64 écoliers de Cerdon. La collation se fait sur le temps d'accueil, avant les cours. Les petits de maternelle sont pris en charge dans leur salle habituelle, les plus grands qui le souhaitent peuvent se rendre directement au réfectoire. " On a la chance à Cerdon d'avoir une cantinière. Elle a accepté de s'occuper aussi du petit déjeuner et c'est très équilibré " explique le maire, Alain Mottais. Ce mardi matin, c'est par exemple une part de Quatre-quarts, des quartiers de pomme et un verre de lait. " Moi, j'adore parce qu'avant je ne mangeais pas et là je peux déjeuner" explique tout sourire le petit Nolan, 7 ans. A lui seul, il résume tout l'enjeu de l'opération : bien manger le matin pour bien travailler en classe.

Un jeune cerdonnais en train de prendre son petit déjeuner © Radio France - Patricia Pourrez

A Cerdon, la commune n'a rien à débourser. Les repas et le temps de travail de la cantinière sont entièrement pris en charge par l'Etat à hauteur de 1 euro 30 par enfant. " Les budgets alloués pour ce dispositif ont été augmenté au niveau national "explique Phillipe Ballé, "on espère donc que d'autres écoles et d'autres communes s'y mettront pour favoriser aussi l'égalité des chances".