Indre : encore de grands excès de vitesse sur les routes du département !

Les gendarmes de l'Indre ont réalisé de nouveaux contrôles de vitesse sur les routes ce week-end. Et une nouvelle fois, des conducteurs ont été verbalisés. Sur la RN 151, à Neuvy-Pailloux, un automobiliste a été contrôlé à 186 km/h au lieu de 110 km/h. Son permis lui a été retiré et il devra s'expliquer prochainement devant le tribunal judicaire de Châteauroux. Sur la route départementale 943, sur la commune de Vouillon, un conducteur a été contrôlé lui, à 175 km/h (vitesse retenue) au lieu de 90 km/h. Sur l'autoroute A 20, à hauteur de Mouhet, un jeune conducteur a été contrôlé à 166 km/h au lieu de 110 km/h. Deux autres grands excès de vitesse ont été verbalisés à Paudy sur la route départementale 960 pour des vitesses de 148 km/h et 131 km/h au lieu de 80.

Qautre autres excès de vitesse inférieurs à 50 km/h ont été verbalisés à Mouhet, Cléré et Paudy. Les gendarmes ont également dressé des procès-verbaux pour quatre conduites sous l'empire d'une état alcoolique à Châtillon-sur-Indre, Saint-Benoit-du-Sault et Saint-Gaultier et cinq conduites sous l'emprise de produits stupéfiants à Bélâbre, Châtillon-sur-Indre et Velles.