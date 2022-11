Effondrement d'immeubles à Lille : "C'était une poudrière", témoigne une habitante d'un appartement détruit

Il ne reste plus rien des sept années passées dans leur logement. Clara, son mari et ses trois enfants n'étaient pas là ce samedi quand l'appartement situé au 42 rue Pierre Mauroy à Lille dont elle est propriétaire s'est effondré.

Un drame qui a fait un mort, un médecin de 45 ans, qui se trouvait dans un autre appartement de l'immeuble.

La famille était par miracle partie dès vendredi passer le week-end sur la côte d'Opale. Rentrée dimanche soir à Lille, elle a loué un appartement ailleurs pour se loger temporairement.

Sur les lieux du drame lundi matin, Clara a accepté de témoigner.

France Bleu Nord : Heureusement, vous n'étiez pas dans votre appartement samedi ?

Clara : On était sur la côte ce week-end et on a vu les photos. Mais c'est la première fois qu'on revient se confronter à cette réalité-là. On avait besoin de se rapprocher un peu des lieux pour en prendre conscience, parce que je n'ai pas eu de larmes ce week-end, parce que pour moi, c'est totalement irréel, cela ne peut pas exister un truc pareil et voilà... Et quand on voit que c'est bien chez soi et qu'il y a un trou à la place de son appartement, on comprend un peu mieux les choses.

Qu'avez-vous ressenti en voyant cela ?

Je vous dis c'est la première fois que je pleure depuis deux jours quoi. Une très grande émotion, une très grande tristesse. Il va falloir beaucoup d'énergie pour pour tout remettre debout et pour sauver le quotidien des enfants, sur les prochains mois, les prochaines années.

"C'est totalement irréel"

Qu'avez-vous dit à vos enfants ?

Ils ont vécu tout cela en même temps que nous. Et ça va même si je pense qu'il y aura un contrecoup. Il n'est pas maintenant le contrecoup. On est entouré, on a beaucoup de parents d'élèves, d'amis, notre famille... On aura une réaction peut être décalée. Après, ils ont pleuré sur des broutilles, les Lego... des choses qu'on peut racheter. Nous c'est tout ce qu'on ne peut pas racheter qui nous peine terriblement : c'est c'est les souvenirs, c'est les photos, c'est des cadeaux de fête des mères, cela, ils y ont pensé. La tasse que je t'avais offerte... eh bien la tasse je ne pense pas qu'on va la retrouver. Ils ont aussi leurs doudous là-bas, ils ont absolument tout. Tout est resté là-bas.

Vous étiez propriétaire depuis combien de temps ici ?

Cela fait sept ans. On l'avait acheté il y a sept ans. On avait fait une première rénovation parce que c'était des bureaux. Le temps d'installer une salle de bain et une cuisine pour y habiter. Et après on a fait nos travaux il y a deux ans. Tous nos enfants sont nés là, ont grandi là. C'est notre seule habitation avec eux depuis qu'ils sont nés.

"C'était une poudrière"

Dans quel état était l'immeuble ?

Notre immeuble était en parfait état. Il n'y avait aucune fissure. Si on avait eu un doute sur la solidité de quelque chose, on serait parti, on aurait signalé, on aurait fait le nécessaire. Notre appartement et notre immeuble étaient en parfait état. Il n'y avait aucun signe d'une quelconque dégradation.

Aviez-vous des doutes sur l'immeuble d'à-côté ?

L'immeuble d'à côté on avait pu y rentrer à quelques reprises. Et effectivement, les communs étaient dans un mauvais état. Il semblait qu'il y avait des infiltrations d'eau, des choses qui étaient embêtantes pour l'immeuble.

"Il aurait pu tomber à n'importe quel moment"

Comment vous vous sentez aujourd'hui ?

Ça va. Bizarrement, c'est les gens autour de nous qui sont presque plus effondrés que nous. On ne réalise pas qu'on a eu une chance incroyable. C'est notre maison, donc on y vit depuis sept ans, quotidiennement et sauf les week-ends où on part régulièrement sur la côte, et encore pas tous les week-ends... Et là il se trouve qu'on a pris la décision de partir vendredi et qu'on n'y était pas. Mais ça aurait pu se passer un jeudi, ça aurait pu se passer il y a une semaine, il y a un mois, il y a deux ans... C'était une poudrière. On n'a pas du tout eu conscience qu'on avait ce risque-là. à un quelconque moment. Il aurait pu tomber à n'importe quel moment et on aurait pu être en-dessous. Quand on voit la tête des gravats, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de chance de s'en sortir si on avait été là.

Pour autant, on vous sent combative aujourd'hui ?

Oui, parce qu'il faut faire face on n'a pas le choix de toute façon. Les enfants nous obligent à gérer un quotidien. Ce matin, il fallait qu'ils aient une espèce de sac pour pouvoir aller à l'école. On essaie qu'ils aient un quotidien le plus normal possible, qu'on ne change rien à leur agenda : le lundi à l'école, le mardi à l'école, le mercredi c'est tennis, on va essayer de trouver des raquettes et puis on va y aller. La peine est immense mais pour l'instant on s'est juste bloqué en mode "il faut tenir, il faut, il faut gérer les choses au jour le jour". Je pense qu'il y aura des moments douloureux évidemment, mais qui seront - peut-être- plus tard.

► Le témoignage de Clara en intégralité.

