Effondrement d'immeubles à Lille : "Je n'ai rien entendu ", témoigne un locataire miraculé

Un bâtiment de trois étages en travaux s'est écroulé , entraînant un immeuble voisin dans sa chute vers 9h15 dans la rue Pierre-Mauroy, une rue très passante de Lille ce samedi. Selon la maire, Martine Aubry, une dizaine de personnes avaient été évacuées dans la nuit par précaution grâce au signalement d'un habitant qui rentrait chez lui. Mais une dame âgée a été sortie des décombres, blessée, et une autre personne, un médecin, est toujours recherchée.

Locataire du 44 rue Pierre Mauroy, Jean-Gabriel Zaccagna a miraculeusement échappé au pire. Durant la nuit, "les quelques locataires qui étaient là ont frappé à ma porte, hurlé, je n'ai rien entendu car mon appartement ne donne pas sur la rue", a-t-il expliqué à France Bleu Nord. "J'étais écrasé dans mes oreillers, je n'ai rien entendu."

"Je ne voyais rien, je ne pouvais même plus ouvrir ma porte" - Jean-Gabriel Zaccagna, rescapé

Il était dans son appartement lorsque les bâtiments se sont écroulés mais a pu être secouru. "Ce matin en me réveillant, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'eau. J'avais entendu quelques bruits dans mon sommeil, c'est tout. Et en allumant mon téléphone j'ai constaté que mon voisin avait essayé de m'appeler et m'avait laissé un texto disant : 'On évacue l'immeuble parce que cela devient très dangereux, on pense que vous n'êtes plus là mais si jamais, voilà le numéro du chef de service à la mairie.'"

"J'ai appelé la mairie et le chef de service m'a dit : 'Vous êtes encore là ? On pensait qu'il n'y avait plus personne dans l'immeuble, on va venir vous chercher.' Il a d'abord envoyé une équipe d'ouvriers, mais ils ne parvenaient pas à accéder à mon appartement. Ils ont donc appelé les pompiers et on s'est organisé pour pouvoir m'évacuer. Je ne voyais rien, je ne pouvais même plus ouvrir ma porte qui donnait sur le palier au premier étage."

"Arrêté de péril imminent"

La plupart des habitants ont été relogés dans leur famille ou chez des amis, a précisé Martine Aubry. La maire de Lille a également indiqué avoir pris "un arrêté de péril imminent". Les bâtiments avoisinants ont en outre été évacués samedi matin "par précaution".

"Il n'y avait pas d'alerte particulière sur cet immeuble, ce n'était pas un immeuble frappé d'insalubrité", a affirmé à l'AFP le ministre délégué au Logement, Olivier Klein.

Une enquête est ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui".