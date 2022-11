Effondrement d'immeubles à Lille : "un mur était gondolé", se souvient l'étudiant qui a donné l'alerte

Il a gardé son sang-froid et prévenu les secours avant l'effondrement des deux immeubles, ce dimanche matin. Thibault Lemay, 22 ans, revenait d'une soirée chez des amis vers 3 heures du matin. Lorsqu'il arrive chez lui et entre dans le hall d'entrée, au niveau du 42 rue Pierre-Mauroy, à proximité de la Grand'Place, l'étudiant remarque que le mur est entrouvert et gondolé.

On entendait des gravats tomber !

"Je vais voir mes deux colocataires, on se rend compte que l'immeuble a bougé car on n'arrivait plus à ouvrir la porte tout en haut et on entendait des gravats tomber." Les trois colocataires, âgés d'une vingtaine d'années, se rassemblent. "On se pose et on essaie d'être pragmatique et très vite on prend la décision de prévenir les secours", se souvient cet alternant en informatique industriel.

L'intervention est très rapide selon celui que certains qualifient de "héros" : les sapeurs-pompiers arrivent en dix minutes. "En moins de trente minutes, tout le monte était évacué". Benjamin Lopard, 35 ans, travaille dans l'Apple Store à deux rues des immeubles effondrés. "On est dans un immeuble avec beaucoup de fêtards, donc je pensais que c'étaient des mecs qui faisaient du bruit." Il est finalement réveillé par les pompiers. En descendant, il tombe nez-à-nez avec le mur gondolé et prend une photo qu'il publie ensuite sur le réseau social Twitter. "Mon premier réflexe a été de remonter chez moi me brosser les dents pour être présentable. Mais quand j'ai allumé le robinet, ça coulait au compte-goutte donc j'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose."

De légers signes avant-coureurs, "mais on se dit que c'est le charme de l'ancien"

"Quand je suis parti de chez moi à 20 heures, il n'y avait pas de signe que ça allait arriver", souligne Thibault Lemay. "C'est un bâtiment vieux, les choses bougent un peu, ma porte d'entrée frottait, mais on se dit que c'est normal et que c'est le charme de l'ancien !", ajoute de son côté le voisin, Benjamin Lopard.

Un ravalement de façade de l'immeuble était en cours explique ce voisin, sans faire le lien avec les effondrements. Il a tout de même remarqué une microfissure dans le placo. "Puisqu'il y avait les travaux en même temps, c'est difficile de se sentir alarmé par ce genre de signe, qui était très bénin, c'est en tout cas ce que je pensais." La piste de la fuite de gaz n'est pas privilégiée, selon la maire de Lille, Martine Aubry.

La lucidité "d'alerter les pompiers plutôt que de voir ça le lendemain"

Contacté quelques heures après les effondrements, et avant qu' une personne soit retrouvée blessée et une autre toujours recherchée ce samedi après-midi, Benjamin Lopard tient à féliciter son voisin qui a alerté les secours. "Il a eu la lucidité d'alerter les pompiers plutôt que de se dire qu'il allait se coucher et qu'il verrait ça le lendemain !" Il espère maintenant pouvoir le recroiser pour le remercier de vive voix. "Je crois qu'il fait partie des personnes que j'ai saluées en partant, sans savoir que ce mec-là m'avait sauvé la vie ! Je sens comme une vraie nécessité de prendre contact avec lui, j'ai absolument besoin de lui offrir une pinte... Je ne sais même pas quel est le comportement approprié dans cette situation là!"