Effondrement d'immeubles à Lille : une personne sortie des décombres, une autre recherchée

Le bilan provisoire annoncé dans la matinée ne faisait état d'aucune victime après l'effondrement des deux immeubles de la rue Pierre-Mauroy à Lille ce samedi matin mais à 14h, les pompiers du Nord ont annoncé qu'une personne âgée, légèrement blessée, a été sortie des décombres et qu'un homme est activement recherché. Il n'a plus donné signe de vie depuis vendredi soir.

ⓘ Publicité

Un médecin recherché

Selon le lieutenant Colonel Stéphane Beauventre qui coordonne l'action des pompiers, il s'agit d'un médecin qui était hébergé dans l'un des immeubles. Il devait prendre sa garde ce samedi mais il n'est pas allé travailler. Sa voiture était toujours dans le parking de l'immeuble et son téléphone portable a été localisé dans la zone de l'immeuble, selon les informations recueillies par France Bleu Nord.

"On est quasiment sûrs que cette personne se trouve dans les gravats" déplore lieutenant Colonel Stéphane Beauventre, "on concentre tous nos efforts à (...) prélever main à la main les gravats pour accéder à cette victime, nous avons localisé l'appartement en question grâce au papier peint et restreint le périmètre".