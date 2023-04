Effondrement d'immeubles à Marseille : "On a entendu une forte explosion", témoignent les riverains

Les habitants de la rue Rivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille, ont entendu une explosion vers 00h40 dans la nuit de samedi à dimanche. Un immeuble situé au numéro 17 s'est ensuite effondrée. Les pompiers sont rapidement arrivés sur place mais un violent incendie dans les décombres compliquait toujours leur travail et aucun bilan humain n'avait pu être établi ce dimanche matin. Cet effondrement du 17 rue de Tivoli a entrainé dans sa chute d’une partie des immeubles adjacents du 15 et du 19. Ces effondrements ont provoqué peur et panique dans ce quartier du centre de la cité phocéenne.

"Toutes les fenêtres ont été soufflées par l'explosion, témoigne Caroline. Du coup, on a été obligé de sortir et dehors la police et les pompiers arrivaient. Des débris de notre immeuble sont tombés au sol, des morceaux de pierre. Je suis allée chercher mes filles, on ne savait plus où on était. On s'est vite habillées et on est sorties, car il y avait une sorte de nuage de poussière qui rentrait par les fenêtres. On a vu des familles arriver, courir donc on se doute bien du drame qui s'était déroulé cette nuit. On a peur aussi pour nos immeubles, pour la structure, car quand on est sorties, on a vraiment vu qu'il y avait des pierres par terre. Le souffle était tellement fort qu'on a quand même peur après d'être chez nous, que cela ait ébranlé quelque chose dans l'immeuble."

Marie et Aurore habitent le quartier et ont eu très peur. "J'ai pensé qu'il y avait la guerre qui commençait, assure Marie. Vu les événements d'aujourd'hui, j'ai cru que la guerre allait commencer. Comme je l'ai déjà vécue, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, cela ressemblait à ça." Aurore a plutôt pensé "à une explosion de gaz, pas à un attentat directement. De mon immeuble, j'ai directement vu les fumées blanches. On a eu très peur, on vient prendre des nouvelles des voisins".

Le parquet de Marseille a ouvert une enquête du chef de blessures involontaires, en l’état des éléments, pour déterminer les causes du sinistre. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Marseille.