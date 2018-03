Lieuran-lès-Béziers, France

Les pompiers sont intervenus ce mardi sur la commune de Lieuran-lès-Béziers. Un immeuble d'habitation d'un étage a perdu une partie de sa façade. Le mur s'est effondré pour une raison non déterminée. Il est situé juste en bordure du ruisseau le Libron. "L'humidité et les infiltrations au fil du temps ont peut être fragilisé la très vieille bâtisse" estime le maire Robert Gély qui s'est rendu sur place et a pris un arrêté de péril imminent.

L'accident n'a fait aucun blessé. Deux familles seront relogées par des proches. L'expert sauvetage déblaiement des pompiers est sur les lieux ainsi qu'un engin incendie soit une dizaine d'hommes.