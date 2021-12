Effondrement d'un immeuble à Sanary : l'origine toujours indéterminée

Après l'effondrement de l'immeuble ce mardi matin très tôt à Sanary, dont le bilan fait état d'un mort et de deux personnes encore coincées sous les décombres, la question de l'origine du drame se pose. Beaucoup de questions restent encore en suspens.

Les enquêteurs tentent de comprendre l'origine de l'explosion qui a causé l'effondrement d'un immeuble ce mardi matin, causant la mort d'un jeune homme d'une trentaine d'années dont le corps a déjà été extrait du tas de gravats. Deux personnes sont encore portées disparues, une résidente très âgée, alitée, et son fils handicapé lui aussi. Même si en ce début de soirée, ces deux personnes n'avaient pas encore été sorties des décombres, leurs corps auraient été localisés, laissant peu d'espoir sur leur survie. Les sauveteurs sur place indiquent qu'ils resteront "jusqu'à ce que ces deux personnes puissent être évacuées".

"De l'extérieur, quand on regarde ce qu'il reste de l'immeuble, ça ressemble à une explosion", confie un connaisseur du dossier. Et plusieurs éléments accréditent cette théorie. Des projections de gravats ont en effet été retrouvés sur le port à proximité du rez-de-chaussée qui abritait un glacier. Une très forte détonation a par ailleurs été entendue dans le voisinage, mais aussi à plus d'un kilomètre. Certains témoins ont évoqué "un gros bruit très sourd". Mais pour le moment, impossible de dire avec certitude si cette explosion s'est produite dans la boutique au rez-de-chaussée, ou au premier étage, dans l'appartement occupé par la vieille dame handicapée comme son fils, qui logeait avec elle.

pas de gaz de ville

Autre point que l'enquête va devoir éclaircir, c'est évidemment la nature de cette explosion. Les quelques minutes qui ont suivi le drame, une odeur caractéristique de gaz a été reconnue sur place. Sauf que l'immeuble effondré n'est pas alimenté par le gaz de ville, selon une information recueillie par France Bleu Provence. Reste donc la possibilité d'une bouteille de gaz, mal fermée, et qui en se répandant, aurait provoqué une explosion, au contact d'une source de chaleur. L'ampleur des dégâts causée par une seule bouteille pourrait questionner. Pourtant, selon des spécialistes de l'explosion au sein des sauveteurs, "cela n'est pas du tout impossible qu'une seule bouteille puisse causer autant de dégâts sur un immeuble". Même en cas d'entretien normal de l'immeuble.

Une enquête a été ouverte "en recherche des causes de la mort" par le Parquet de Toulon.