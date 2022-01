Effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : le gaz a été ouvert selon le parquet

Le gaz, qui a provoqué début décembre une explosion puis l'effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer (Var) tuant trois personnes, a été ouvert par une intervention humaine, confirme le parquet de Toulon à l'AFP ce mardi. "L'intervention humaine ne semble faire aucun doute mais il faudra déterminer si elle est volontaire (notamment suicide) ou involontaire (négligence ou autre)" explique le procureur par intérim de Toulon, Dominique Mirkovic.

France Bleu Provence révélait mi-décembre qu'une "surconsommation anormale" de gaz avait été constatée dans cet immeuble entre 1h et 3h du matin. L'explosion avait eu lieu vers 3h40 du matin. Le réseau de gaz avait été contrôlé début octobre par GRDF sans relever d'anomalie.

Le parquet de Toulon a ouvert le 15 décembre 2021, une semaine après le drame, une une information judiciaire pour "homicides et blessures involontaires". L'enquête est désormais confiée à l'antenne toulonnaise de la police judiciaire.

Dans la nuit du 6 au 7 décembre 2021, cet immeuble de trois étages, situé sur le port de Sanary-sur-Mer, s'était effondré. Une femme et son bébé avaient été extraits vivants des décombres dans la matinée. Ils vivaient au dernier étage. Le père, âgé d'une trentaine d'années, était décédé. Les corps d'une femme de 91 ans et de son fils handicapé de 58 ans, habitant au rez-de-chaussée et au premier étage, avaient été retrouvés dans les décombres le lendemain, portant le bilan à trois morts.