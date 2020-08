Effondrement d'un immeuble à Toulouse, trafic interrompu sur la ligne B du métro jusqu'à nouvel ordre

Tisséo annonce qu'aucun métro ne circule sur la ligne B du métro à Toulouse entre Ramonville et François Verdier, et pour une durée indéterminée. C'est pour éviter l'effondrement d'un immeuble du quartier des Carmes dont une partie s'est écroulée ce mardi matin.

Le trafic est interrompu sur la ligne B du métro à Toulouse, entre les stations Ramonville et François Verdier, et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'annonce Tisséo ce mardi. Décision prise par principe de précaution. Ce matin, un immeuble s'est en partie effondré dans le quartier et le métro passant juste en dessous, il est préférable d'interrompre toute circulation pour éviter qu'il ne s'écroule absolument.

Tant qu'une solution n'aura pas été trouvée, le métro B ne peut pas circuler entre Ramonville et François Verdier, mais surtout sous l'immeuble qui s'est écroulé partiellement ce matin. Le bâtiment est situé à l'angle entre la place du Salin et la rue de la Fonderie.

Si le métro passait, il y aurait des vibrations et cela pourrait aggraver le risque d'effondrement. L'incident ce matin n'a fait aucun blessé, mais quatre habitants ont dû être relogés.