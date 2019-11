Effondrement d’un pont à Mirepoix-sur-Tarn : les GPS "emmènent les gens dans l’insécurité et dans le risque"

Mirepoix-sur-Tarn, France

Après l'effondrement d'un pont à haubans ce lundi matin à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne, entraînant la mort d'une jeune fille de 15 ans, le sénateur de l'Ain Patrick Chaize, auteur d'un rapport du Sénat réalisé après la catastrophe de Gênes, en Italie, souligne sur France Bleu Occitanie que les GPS ne prennent pas en compte certaines données dans leur calcul : "Les outils de navigation entraînent des chauffeurs ou des utilisateurs de la voirie vers des ouvrages qu’ils ne peuvent plus éviter, quand ils arrivent", remarque-t-il.

Lorsque le tablier s'est décroché, trois véhicules se trouvaient sur le pont interdit aux camions de plus de 19 tonnes : une voiture, une estaffette, et un poids-lourd. Le bus scolaire venait d'y passer. Plusieurs enquêtes auront lieu sur le drame de Mirepoix-sur-Tarn : l'une administrative concernant la structure du pont, une autre, judiciaire, concernant les faits, a déjà été ouverte. Le gouvernement a également annoncé le lancement immédiat d'une enquête par le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT).

Est-ce que le poids lourd avait bravé cette interdiction de circuler ? "Je ne sais pas ce qui s’est passé ce matin, mais c’est tout à fait possible, et on le vit en tant qu’automobiliste. Des fois vous vous retrouvez dans des chemins de terre !", souligne Patrick Chaize. "On pourrait améliorer les bases de données pour faire en sorte que les informations soient les bonnes et évitent de mettre les gens dans des situations d’insécurité", estime le sénateur.

Un carnet de santé des ponts

Patrick Chaize refuse en revanche de dire que la structure à haubans est un facteur de dangerosité : "On ne peut pas dire « Il faut supprimer tous les pont à haubans de France parce qu’ils sont plus dangereux que les autres. » Chaque structure a ses caractéristiques positives et négatives. Ce qui est très important à mettre en face, c’est la durée de vie de ces structures. Un pont en béton n’a pas la même durée de vie qu’un pont en pierre, ou qu’un pont métallique. Donc il faut pour chaque pont avoir le carnet de santé qui va avec, pour faire en sorte que l’entretien puisse prolonger la durée de vie."

Le rapport du Sénat publié en juin dernier intitulé Sécurité des ponts : éviter un drame a mis en lumière qu'il n'y avait pas, en France, de recensement exhaustif des ponts en France, et pas non plus de suivi garanti de ces ouvrages dans le temps. "Notre rapport a été orienté pour mettre en évidence qu’il y avait un certain nombre de ponts qui posaient des difficultés, qu’il fallait qu’on mette en place des méthodologies et des accompagnements financiers également pour éviter un drame. Malheureusement, notre rapport n’aura pas réussi de ce côté-là", regrette le sénateur de l'Ain.

