EN DIRECT - Effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn : suivez l'émission spéciale de France Bleu Occitanie

Après l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn, à la frontière de la Haute-Garonne et du Tarn, ce lundi matin, France Bleu Occitanie consacre son antenne au drame. Suivez toutes les informations en direct de 16h à 19h.

Mirepoix-sur-Tarn, France

Un pont à haubans s'est effondré ce lundi matin peu après 8h à Mirepoix-sur-Tarn, dans le nord de la Haute-Garonne. Les véhicules qui circulaient dessus au moment du drame ont chuté. Une jeune fille de 15 ans est morte. Les reporters de France Bleu Occitanie, sur place à Mirepoix-sur-Tarn, vous donnent toutes les dernières informations.

À retenir

Un camion pesant 44 tonnes circulait sur ce pont interdit aux plus de 19 tonnes

circulait sur ce pont interdit aux plus de 19 tonnes Le bilan à 16h : une jeune fille tuée, le chauffeur du camion toujours recherché dans la rivière Tarn

une jeune fille tuée, le chauffeur du camion toujours recherché dans la rivière Tarn Des enquêtes sont lancées : judiciaires, administratives. Le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) est saisi.

Suivez notre direct de 16h à 19h

16h40 : "Depuis jeudi, j'ai des informations dramatiques sur l'état des ponts en France. On a au bas mot 30.000 ponts dans des états inquiétants. On a 70.000 ponts dont on ne sait pas l'état", réagit Pierre Chasserey, de 40 millions d'automobilistes. Il poursuit, dénonçant le manque de financement : "La France met 800 millions. Il faudrait 2,4 milliards."

16h39 : Le camion était visiblement chargé d'un autre véhicule. Ce qui peut expliquer que l'on ait cru à l'hypothèse de trois véhicule, précise Sandrine Morin, reporter à France Bleu Occitanie.

16h36 : Olivier Lebrun, reporter sur place, souligne le calme qui règne à présent dans le village.

16h33 : Alors que ce midi, le sénateur de l'Ain regrettait que les GPS puissent entraîner les conducteurs dans des situations inadaptées et dangereuses, un auditeur réagit, rappelant que les GPS ne font pas tout.

16h31 : Les secrétaires d'état sont à la mairie, entourés des élus. Ils rencontrent la femme qui s'est jeté à l'eau pour sauver la conductrice de la Clio.

16h24 : Théo Caubel, reporter de France Bleu Occitanie, a rencontré près du pont une femme qui l'emprunte deux fois par jour. La dernière fois, c'était ce matin, à 7h10. "À une heure près, j’aurais pu y être", confie-t-elle, très émue. "On allait à la pêche dessous, avec mes enfants."

16h15 : Les deux secrétaires d'état sont arrivés, et se sont rendus jusqu'au pont. Ils vont rencontrer une personne qui a sauvé l'une des personnes accidentées.

16h14 : Pour vous rendre mieux compte de la catastrophe, voici une photo du pont effondré.

Le tablier du pont s'est effondré ce lundi. © Radio France - Sandrine Morin

16h10 : France Bleu Occitanie vous l'apprenait il y a quelques instants : le camion qui se trouvait sur le pont au moment où celui-ci s'est effondré pesait près de 44 tonnes, soit bien plus que les 19 tonnes autorisées, selon les informations recueillies par France Bleu Occitanie. Le procureur confirme : des investigations sur ce point sont en cours.

16h07 : Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique sont attendus d'ici une dizaine de minutes à Mirepoix-sur-Tarn.

16h : Bienvenue dans ce direct. Si vous n'avez pas suivi, voici ce qui s'est passé ce lundi matin à 8h10.