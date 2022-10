Effondrement d'un pylône de télécommunication à Changé : "un acte de vandalisme" selon TDF

Le pylône TDF de 90 mètres de haut s'est effondré entre 2h et 3h du matin

La scène est impressionnante à Changé, au nord de Laval en Mayenne. Un pylône TDF de 90 mètres de haut s'est effondré dans un champ, à quelques mètres d'un lotissement.

D'après le groupe TDF qui a contacté France Bleu Mayenne, il s'agit "d'un acte de malveillance, de vandalisme". Sur place, plusieurs haubans ont été sectionnés autour du pylône. Le local technique situé au pied de l'antenne a été aussi largement endommagé. Le groupe TDF indique qu'il portera plainte dans les prochaines heures. Une enquête a été confiée à la police judiciaire d'Angers.

La police scientifique sur place

Ce mercredi midi, la Police Judiciaire et la Police Technique et Scientifique se sont rendues sur place. Plusieurs officiers ont fait le tour des installations avant de quadriller la zone. Le parquet de Laval n'a pas encore communiqué sur cette affaire. Pour l'heure "près de 150.000 habitants de Laval et de sa région sont en partie privés de radio. Les services de téléphonie mobile sont également très fortement touchés" indique TDF dans un communiqué. Près de 40.000 abonnés en téléphonie mobile seraient impactés d'après la préfecture de la Mayenne.

La police technique et scientifique s'est rendue à Changé au pied du pylône © Radio France - Martin Cotta

"Nos équipes sont mobilisées pour améliorer la situation au plus vite" explique TDF. La diffusion FM est aussi impactée. Deux radios n'émettent plus dans le département : RTL 2 et Fun Radio.

Des haubans ont été sectionnés d'après TDF © Radio France - Martin Cotta