Indre-et-Loire, France

Un jardin presque au pied du viaduc de la Perrée. Bertrand, habitant du petit village d'Ingrandes-de-Touraine, s'occupe de ses plantations sans jeter un regard au grand pont et à l'autoroute, à 300 mètres de son coin de terre. Pour lui, le viaduc fait partie du décor depuis des années. Un décor parfois nuisible, à cause de bruit et de la pollution, mais néanmoins solide. "J'ai plus peur du réchauffement climatique que de l'effondrement de l'autoroute !" assure Bertrand.

Dans sa grange, à quelques mètres de là, Claude, voisin de Bertrand, confirme : ici, aucune inquiétude, aucune peur. Les voisins des viaducs ont une totale confiance dans la solidité de la construction et dans les contrôles effectués régulièrement. "La vraie question qu'on doit avoir sur ce genre de choses, c'est la surveillance régulière de ce genre d'ouvrages d'art" déclare Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais. Le viaduc de la Roumer, qui enjambe la rivière du même nom, se trouve sur sa commune. "Il faut que ces ouvrages soient revus, surveillés, [il faut] faire des travaux (...) Il faut faire confiance aux spécialistes, c'est leur travail".

C'est de l'hyper solide !

Même son de cloche 10 kilomètres plus à l'est, près du viaduc de Langeais. De ses fenêtres, Doris voit très bien le pont, qu'elle emprunte souvent en voiture...et pas la peine de s'affoler, assure-t-elle, "ça n'a rien à voir" avec le pont de Gênes. Alain, retraité des Travaux Publics, loue lui la qualité de la fabrication : "c'est vraiment de l'hyper solide, il n'y a pas de risque".

La surveillance régulière des viaducs est suffisante pour rassurer les habitants les plus proches. Et ces contrôles sont d'autant plus pointus actuellement que les viaducs de la Roumer, de la Perrée et de Langeais sont en travaux, pour augmenter le nombre de voies de l'A85 passant par ces ponts.