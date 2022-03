Effondrement d'une grue à Bayonne : trois questions sur la sécurité au patron de la fédération du BTP64

Comment un engin de 35 mètres de haut peut-il s'écrouler à peine installé ? Quelles sont les règles de sécurité sur un chantier de cette envergure ? De manière générale, comment doivent opérer les sociétés pour éviter les accidents ? Autant de questions qui se posent, après le drame du mercredi 9 mars, quartier Saint-Esprit à Bayonne, quand une grue s'est effondrée, causant la mort de son conducteur (le procureur de la République de Bayonne a ouvert une enquête pour "homicide involontaire"). Invité de la matinale de France Bleu Pays Basque vendredi 11 mars, le président de la fédération du bâtiment des Pyrénées-Atlantiques, Laurent Bourguignon, nous a apporté quelques éléments de réponse.

France Bleu Pays Basque : quelle est la procédure pour monter un tel engin ?

Laurent Bourguignon : La procédure est de plus en plus complexe, elle est fournie par le code du travail. On a d'abord ce qu'on appelle un examen d'adéquation. On vérifie si la grue peut être implantée, quel type de grue doit être mis en place en fonction des manutentions qui auront lieu, les moyens de prévention qui vont être mis autour, les consignes qui devront être données aux opérateurs, etc. La deuxième étape, c'est l'ancrage : c'est le montage lui-même de la grue. Et la dernière étape, c'est la vérification. Ces vérifications sont effectuées d'abord en interne par celui qui a monté la grue, et ensuite par des organismes de contrôle qui viennent vérifier si la grue est conforme dans son implantation, conforme dans son montage et conforme dans ses manipulations.

La singularité de cet accident, c'est qu'on n'était pas du tout en phase d'exécution du chantier. On était dans la phase préparatoire, où le bureau de contrôle était en train de vérifier si la grue avait été montée de façon conforme – Laurent Bourguignon, président de la fédération du bâtiment des Pyrénées-Atlantiques

Les accidents de grue sont heureusement rares. Les accidents de chantier, en revanche, sont plus fréquents. Il y en a beaucoup cette année ?

On n'a pas les chiffres pour cette année. Ils nous sont donnés par la Carsat (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail), c'est elle qui détermine le nombre d'accidents, et ils viennent relativement longtemps après l'année d'achèvement. Les derniers chiffres que l'on a concernent l'année 2019. Le premier constat, c'est que le nombre d'accidents du travail diminue de plus en plus chaque année. Mais pour les accidents mortels, on a tendance à atteindre un plancher en dessous duquel on n'arrive pas à descendre. On a, en France, une stagnation, avec environ 200 morts par an dans le BTP (Bâtiment et travaux publics).

Est-ce que cet accident va entraîner plus de contrôles sur les chantiers ?

Des contrôles, il y en a énormément. Le risque zéro n'existe pas… Bien évidemment, on a un secteur d'activité où il y a des risques, car il y a des manipulations d'objets lourds, des travaux en hauteur, etc. C'est inhérent à notre secteur d'activité. Les contrôles existent, les moyens de prévention existent. Tout est prévu par le code du travail ou par les textes réglementaires. On n'arrivera pas, ou difficilement, à éviter le risque d'accident.