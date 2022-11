Immeubles effondrés à Lille : "Dès que nous sommes appelés, nous intervenons", assure Martine Aubry

L'effondrement de deux immeubles samedi matin dans le centre-ville de Lille aurait-il pu être évité ? Trois jours après ce drame qui a coûté la vie à un psychiatre âgé de 45 ans , Martine Aubry redit qu'aucun signalement n'avait été transmis à la mairie concernant ces bâtiments : "Nous n'avons jamais eu d'alerte en amont, il n'y a pas eu du tout de pierres qui tombaient de la façade", assure la maire de Lille, en direct ce mardi matin sur France Bleu Nord, tout en précisant qu'une enquête est en cours pour connaître les causes exactes de cet effondrement.

"Traumatisée"

Dans la nuit de vendredi à samedi, alertés par trois colocataires, les pompiers ont pris la décision d'évacuer le 44 de la rue Pierre-Mauroy. Pourquoi, plus généralement, la rue n'a-t-elle pas été barrée dans la foulée ? "Les pompiers ne l'ont pas demandé, répond Martine Aubry. Je pense que personne n'a pensé qu'on arriverait à un effondrement de cette nature. Les pompiers ont demandé un arrêté de péril imminent qu'on a pris dans la nuit. On a fait évacuer les personnes, mais ils n'ont rien demandé pour le 42 parce qu'il n'y avait sans doute aucun élément permettant de dire qu'il fallait fermer cet immeuble. Malheureusement les deux immeubles se sont effondrés, et je pense que tout le monde a été pris de court. Il faut attendre les résultats de l'expertise."

"Moi je suis traumatisée, il y a un mort, et c'est d'une immense tristesse, poursuit la maire de Lille. On se dit toujours : qu'est-ce que nous aurions pu faire ? Attendons l'expertise judiciaire au lieu de parler alors que nous ne sommes pas expert."

Une vingtaine d'inspecteurs dédiés

Martine Aubry, invitée ce mardi matin de France Bleu Nord, a rappelé ce qu'a fait la Ville ces dernières années pour lutter contre l'insalubrité : "Nous avons mis en place en 2008 un service dédié et nous avons aujourd'hui 20 inspecteurs agréés. On a ouvert en 2021, 1 150 dossiers nouveaux d'insalubrité, dont 130 pouvaient poser des problèmes de sécurité. S'il y a un vrai risque, nous demandons au préfet de prendre un arrêté pour que ces immeubles ne puissent pas être habités. Il y en a une vingtaine actuellement dans la ville."

"Globalement, les propriétaires dans le centre-ville entretiennent correctement leur bâtiment. Mais nous avons des difficutés dans certains quartiers : à Fives, Wazemmes ou Moulins, reconnait Martine Aubry. Nous sommes généralement prévenus par les locataires. Cette semaine encore, des voisins nous ont prévenus pour une habitation et nous sommes intervenus dès le lendemain pour voir s'il y avait des problèmes d'insalubrité et de sécurité. Dès que nous sommes appelés, nous intervenons."

Une réouverture de la rue Pierre-Mauroy d'ici la fin de la semaine ?

Ce mardi matin, une partie du périmètre de sécurité est levée rue Pierre-Mauroy. Une vingtaine de commerces peuvent rouvrir d'ores et déjà, mais une vingtaine d'autres sont encore inaccessibles. "Nous espérons, dès que nous aurons pu retirer l'ensemble des gravats sur la rue, retrouver tous les commerces qui sont au bout de la rue Pierre-Mauroy. Je pense que ça prendra quelques jours et pas plus, et peut-être même un peu moins que quelques jours", assure encore Martine Aubry, qui explique qu'il faut attendre le feu vert du Parquet de Lille.

Pour les commerçants qui ne peuvent pas travailler, la maire de Lille promet de trouver des solutions pour les indemniser : "Leur assurance ne peuvent pas les prendre en charge parce ce n'est pas un incendie ou une inondation, leur propre immeuble n'est pas mis en cause. Il n'y a pas aujourd'hui de dispositif national existant. Je demanderai au gouvernement, si nous ne trouvons pas de solution, de pouvoir les prendre en charge pour ceux encore fermés quelques jours."

► Retrouvez en vidéo l'intégralité de l'interview de Martine Aubry

