Effondrement de la digue à Larmor-Plage : premières réparations en cours

Par Benjamin Bourgine, France Bleu Breizh Izel

A Larmor, depuis ce dimanche, on consolide ! La digue de la promenade s'est effondrée sur presque 3m de long. Une tuile pour les promeneurs, mais d'abord et surtout pour les riverains, qui ont connu des interruptions de réseaux gaz et eau.