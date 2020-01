Effondrement du Cash Affair's en 2008 à Echirolles : 11 ans après, la cour d'appel condamne deux entreprises

Échirolles, France

La Cour d'appel de Grenoble a décidé de condamner la société Affair's pour l'effondrement d'un de ses magasins en 2008 à Échirolles (Isère) et la société Isobac Acier, intervenue sur le toit, à 20 000 euros d'amende chacune. Confirmant ainsi des condamnations prononcées en première instance en 2018. Une troisième société condamnée à l'époque, ayant elle décidé de ne pas faire appel. Les condamnés ont 5 jours pour, éventuellement, se pourvoir en cassation. L'effondrement avait fait 13 blessés donc 4 graves, qui se sont battus pour obtenir un procès que la justice leur refusait initialement.

Une très longue affaire

Le 6 septembre 2008 - jour de forte pluie - le toit du magasin Cash Affair's, sur la zone commerciale Grand'Place à Echirolles, s'était effondré sur clients et salariés. En 2014 les victimes ont d'abord dû faire appel d'une ordonnance de non-lieu. "Au début, explique leur avocat Me Hervé Gerbi, la justice a considéré que nous étions face à un accident collectif qui avait pour cause les conditions climatiques. On s'est rendu compte au cours de cette instruction que c'est bien la volonté des dirigeants de cette société de faire des économies et de ne pas aller vérifier suffisamment si leur toit permettait de faire face à des pluviométries importantes" qui est responsable de l'accident. Concrètement des bouches d'évacuation d'eau étaient obstruées par des feuilles qu'Affair's a négligé de nettoyer et d'autres avaient été bouchées lors de travaux effectués sur le toit par la société Isobac Acier.

La question des indemnités après celle de la culpabilité

"Que de temps perdu pour les victimes sur le plan judiciaire, déplore Me Hervé Gerbi, mais en même temps quelle belle détermination!". Maintenant que cet effondrement a des responsables et des coupables, les 4 victimes les plus touchées vont devoir se battre au civil pour obtenir indemnisation de leurs préjudices. Des blessures physiques mais aussi psychologiques. L'une des victimes "qui est encore en phase d'expertise judiciaire, explique l'avocat, ne peut plus aujourd'hui sortir dans la rue sans être accompagnée". Elle doit "de façon permanente" avoir l'assistance d'une personne "pour l'aider à sortir de chez elle et à affronter le monde".