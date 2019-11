Ce que l'on sait de l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn qui a fait deux morts

Un pont s'est effondré ce lundi matin à Mirepoix-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Une adolescente et un homme sont morts. France Bleu Occitanie fait le point sur ce que l'on sait ce lundi soir et sera en direct mardi, dès 7h pour une nouvelle émission spéciale, depuis la mairie du village.

Mirepoix-sur-Tarn, France

Un pont suspendu s'est effondré ce lundi matin vers 8h10 à Mirepoix-sur-Tarn, dans le nord de la Haute-Garonne. Une Clio et un poids lourd qui circulaient à cette heure là ont fait une chute de près de 20 mètres. Une jeune fille de 15 ans est morte. La rédaction de France Bleu Occitanie était sur place à Mirepoix-sur-Tarn, et sera à nouveau en émission spéciale ce mardi dès 7h. D'ici là, voici les toutes dernières informations sur ce drame.

Deux morts et cinq blessés

Une adolescente de 15 ans, originaire de Mirepoix-sur-Tarn, n'a pas survécu. Elle était dans la Clio qui a coulé à pic en 20 secondes. Sa mère a été sauvée par des témoins. Quatre autres personnes, dont deux pompiers, ont été légèrement blessés. Le chauffeur du poids lourd est mort lui aussi, son corps a été retrouvé, confirme le maire du village à l'AFP. La cabine est à trois mètres de fond et les secours doivent procéder à la désincarcération ce mardi. Le bilan pourrait encore évoluer. "Nous avons trouvé des témoins directs de la scène que nous avons entendus toute la journée. Nous avons eu parfois des témoignages parfois contradictoires," explique le général de division Jacques Plays.

Un camion trop lourd ?

Selon les informations de France Bleu Occitanie, le camion qui est passé sur le pont transportait sur sa remorque un autre engin, et leur poids total dépassait largement les 19 tonnes autorisées. Le convoi, qui appartenait à l'entreprise de forage Puits Julien Fondation, dont le siège est à Bessières, ferait pas moins de 44 tonnes. Les enquêteurs tentent d'établir le tonnage exact. Le camion a été identifié et l'entreprise perquisitionnée. Le pont, construit en 1931, n'était pas répertorié comme un ouvrage sensible. Son inspection en 2017 n'avait révélé aucune faille de sécurité.

Laurent Nuñez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire étaient sur place ce lundi après-midi. Emmanuelle Wargon a promis de passer de "70 à 126 millions d'euros dans les prochaines années pour réparer les ponts".

Ce lundi, trois hélicoptères, près de 120 sapeurs pompiers et gendarmes, deux équipes de plongeurs et deux équipes avec des bateaux zodiac sur la rivière Tarn ont été mobilisés.