Effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn : le maire confirme que le camion faisait "environ 45 tonnes"

Mirepoix-sur-Tarn, France

Pourquoi le pont suspendu de Mirepoix-sur-Tarn s'est-il effondré lundi 18 novembre, faisait deux morts ? C'est la question que se posent les enquêteurs au lendemain de ce drame.

France Bleu Occitanie vous révélait hier que le camion qui passait sur le pont et qui arrivait en face d'une Renault Clio appartenait à une entreprise de forage voisine et qu'il avait un énorme chargement. Un chargement qui à lui seul pesait plus de 19 tonnes, la limite autorisée pour traverser ce pont. Au total, le convoi pèserait environ 44 tonnes. Le maire de Mirepoix-sur-Tarn, confirme ce matin ces informations. Eric Oget, invité de notre matinale spéciale, parle d'un camion "hors normes (...) d'environ 45 tonnes".

Il explique par ailleurs que le chauffeur, qui est décédé, "connaissait le secteur". Selon nos informations, le camion ne sera pas remonté avant plusieurs semaines.

SMS d'Emmanuel Macron

Eric Oget a par ailleurs reçu un SMS d'Emmanuel Macron. Il dit avoir répondu au Président de la République que "oui, on allait avoir besoin de tout le monde. Toutes les collectivités vont devoir se mettre autour de la table pour reconstruire."