Immeubles effondrés à Marseille : les deux derniers corps retrouvés, les huit victimes identifiées

Les huit victimes de l'effondrement de l'immeuble de la rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille, ont désormais un nom. Les corps des deux derniers disparus ont été retrouvés, a annoncé le parquet de Marseille dans un communiqué ce mercredi soir, et tous ont été identifiés.

"Trois victimes ont été identifiées" mardi "en fin d’après-midi" et "une dernière victime a été identifiée" ce mercredi, en fin d’après-midi également, précise le parquet. Parmi les quatre nouvelles victimes identifiées figurent un couple de trentenaires et un autre d'octogénaires. Il s’agit d'Anna Sinapi et de Jacky Morand, âgés de 85 et 81 ans, et de Marion Blox et de Mickaël Lequeux, âgés de 31 et 28 ans. Les deux couples résidaient respectivement au rez-de-chaussée et au deuxième étage de l’immeuble du 17 rue de Tivoli.

Les autres victimes avaient déjà été identifiées .

Le parquet privilégie toujours "l'hypothèse d'une explosion due au gaz ayant causé l'effondrement de l'immeuble".