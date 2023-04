Effondrements à Marseille : quatre des six victimes retrouvées ont été identifiées

Après le drame qui a frappé la rue de Tivoli, la procureure de la république de Marseille a donné ce mardi une nouvelle conférence de presse. Dominique Laurens annonce que quatre des six victimes, pour l'instant retrouvées, ont pu être identifiées, grâce à la cellule d'identification des victimes de catastrophe et au travail de plusieurs spécialistes. Elle indique également que seuls le rez-de-chaussée du 17 et le premier étage étaient équipés au gaz.

Un homme et trois femmes

Quatre des six victimes retrouvées ont donc pu être identifiées. Il s'agit de Jacques et Anne-Marie, âgés de 74 ans, domiciliés au troisième étage. Ce sont les deux premiers corps sortis des décombres.

On connait désormais l'identité de deux autres victimes : Antonietta, âgée de 88 ans, vivant au premier étage, et Nicole, âgée de 65 ans, qui vivait au rez-de-jardin entre le 15 et le 17 de la rue de Tivoli.

Lundi soir, les familles de ces personnes ont été informées. Elles vont donc pouvoir récupérer les corps de leurs proches pour les obsèques. Concernant les deux autres corps, extraits ce lundi, l'identification est en cours.

La piste du gaz

La procureure assure que les décombres continuent d'être fouillés à la main, car il existe un réel danger concernant la stabilité de l'immeuble 19.

Concernant l'enquête, l'hypothèse d'une explosion au gaz est toujours étudiée. "Seuls le rez-de-chaussée et le premier étaient équipés au gaz", a précisé la procureure. Le compteur de gaz du premier étage, un Gazpar - équivalent du compteur Linky pour l'électricité - a pu être récupéré. Il est "en cours d'exploitation" pour vérifier s'il y a eu une surconsommation de gaz dans les 24 heures précédant l'explosion.

Sur site, pour mener ces investigations, 18 enquêteurs de la police judiciaire ont été déployés, aux côtés de leurs 22 collègues de la scientifique.

200 personnes relogées

Au total, près de 200 personnes ont dû être relogées, 43 bâtiments ayant été évacués après l'explosion au 17 rue de Tivoli. Une soixantaine d'évacués ont pu récupérer rapidement des affaires, chez eux, ce lundi : des vêtements, des papiers d'identité ou encore des animaux de compagnie.

Si les évacués des cinq ou six immeubles les plus éloignés du 17 rue de Tivoli pourraient rentrer chez eux dès ce mardi comme l'avaient annoncé les marins-pompiers lundi après-midi, pour les autres l'attente sera plus longue. En attendant, des policiers nationaux et municipaux assurent la surveillance des logements rue de Tivoli et aux alentours.