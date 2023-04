Effondrements d'immeubles à Marseille : 9 personnes activement recherchées

A 18 heures ce dimanche, après les deux effondrements d'immeubles dans le 5eme arrondissement de Marseille, le parquet a fait le point sur l'enquête. Dans la nuit de samedi à dimanche, les immeubles du 17 puis le 15 rue de Tivoli se sont effondrés. Un incendie a considérablement ralenti la recherche des pompiers dans les décombres. La procureur de la république de Marseille, Dominique Laurens, a fait le point sur les recherches**. Neuf personnes sont activement recherchées**, dont un jeune couple d'une trentaine d'années.

L'expert ne peut pas se rendre sur place

Cette nuit, à 00h46, des caméras de la ville ont détecté une explosion au niveau du 17, explique la procureure lors de la conférence de presse. Des premiers témoins ont passé des appels aux secours à 00h47. L'immeuble du 17 s'est effondré, tout comme l'immeuble du 15, dans la matinée. A cette heure, impossible de dire les causes de ces effondrements. L'expert judiciaire n'a pas encore pu accéder aux lieux de l'explosion. Les déblaiements se poursuivent sur place où l'incendie est toujours présent. "La situation n'est pas encore stabilisée mais les pompiers peuvent faire enfin passer des chiens de secours" indique la procureur.

Des personnes âgées et un jeune couple

Ce lundi soir, nous connaissons le profil des personnes recherchés. "Nous avons progressé sur la connaissance des personnes qui se trouvaient au 17" explique la procureur. En effet, huit personnes ne répondent pas aux appels, dont une personne qui vivait au rez-de-chaussée entre le 15 et le 17. Le 17 étant un immeuble composé de 3 étages et d'un rez-de-chaussée. Sur les 8, il s'agit selon le parquet plutôt de personnes d'un certain âge et d'un jeune couple d'une trentaine d'années.

Une neuvième personne serait recherchée au niveau du 19. Une femme s'est présenté pour dire que son ex conjoint ne répondait pas aux appels. Le parquet de Marseille indique également que 5 blessés sont en urgence relative.

L'explosion au gaz fait partie des pistes

Les trois immeubles ne sont "pas du tout insalubres" et ils n'étaient pas frappés pas des arrêtés de péril, confie ce lundi Dominique Laurens. L'explosion au gaz fait partie des pistes, "mais nous ne pouvons pas l'affirmer à cet instant de l'enquête". Sur place, en effet, les habitants ont très rapidement témoigné d'un bruit d'explosion. En fin d'après-midi, ce dimanche, les compagnies cynophiles ont pu être engagées, afin de rechercher de potentielles victimes. L'incendie étant sous les décombres, les secours ne peuvent pas utiliser de la mousse ou de l'eau, au risque de blesser de potentielles personnes sur place. Le centre d'accueil des familles rouvrira demain matin, mardi, à 7h30.