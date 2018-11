Immeubles effondrés à Marseille : propriétaire d'un logement, l'élu Xavier Cachard présente sa démission

Marseille, France

Une semaine après l'effondrement de plusieurs immeubles à Marseille, les enquêteurs continuent leur travail fastidieux. Ce mardi, ils ont mené des perquisitions dans les services municipaux et au siège du bailleur. Dans le même temps, le journal Le Monde dévoile qu'un des propriétaires du 65 rue d'Aubagne est également élu au conseil régional PACA. À la suite de ces révélations, Xavier Cachard, proche de Renaud Muselier, a décidé de présenter sa démission.

Renaud Muselier n'a pas encore accepté sa démission

Xavier Cachard, 55 ans, est bien connu dans le milieu des avocats marseillais. Son cabinet est situé dans le sixième arrondissement mais surtout, il est depuis longtemps l'un des avocats du président de la région, Renaud Muselier. Xavier Cachard, également élu aux finances au conseil régional est donc propriétaire d'un logement de l'immeuble 65 rue d'Aubagne, via une société civile immobilière. Il était même l'avocat du syndic de la copropriété, selon nos confrère du Monde. « Qu’est-ce que j’aurais pu faire de plus ? Je me pose la question depuis une semaine et la réponse, c’est malheureusement : rien a-t-il confié dans un communiqué.

Se disant "dévasté" par le drame, Xavier Cachard a présenté sa démission, selon La Provence. Elle est maintenant dans les mains du président de la région, Renaud Muselier, qui attend une décision de la justice pour accepter ou pas la démission d'un de ses proches, Xavier Cachard.