Mardi soir, lors de deux interventions, les pompiers ont dû hélitreuiller plusieurs randonneurs qui s'étaient égarés dans les montagnes du Pays basque, aux Aldudes puis à Larrau. Tous ont été ramenés vers leurs véhicules sains et saufs.

Égarés en montagne, quatre randonneurs secourus aux Aldudes et à Larrau

Les pompiers ont dû intervenir ce mardi soir pour sauver plusieurs randonneurs perdus sur les montagnes du Pays basque. Aux Aldudes tout d'abord, une femme a tout juste eu le temps d'alerter un ami sur Facebook vers 19h avant que son téléphone ne s'éteigne faute de batterie. Les secouristes ont dépêché l'hélicoptère Dragon 64 sur place. Ce sont finalement les secours espagnols, également mobilisés, qui l'ont retrouvée.

3 hommes étaient perdus du côté de la passerelle d'Olzarte en Soule © Radio France - Anthony Michel

Une demi heure plus tard, autre alerte cette fois-ci vers à Larrau : trois randonneurs âgés de 30 à 60 ans perdus vers la passerelle d'Holzarte. Cette fois, c'est l'hélicoptère Dragon 64, qui de retour de sa mission aux Aldudes, a pu repérer et hélitreuiller les 3 randonneurs, avant de les ramener sains et saufs vers leurs véhicules.