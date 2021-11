Pédocriminalité dans l'Église : trois nouvelles victimes d'abus sexuels recensées en Sarthe

"Nous avons reçu trois autres victimes, âgées, à la suite du Rapport Sauvé ". Les faits remontent aux années 60. Mais Monseigneur Yves Le Saux refuse d'en dire beaucoup plus. "A la demande des victimes". Il ne précise pas ce qu'elles ont subi ni où elles ont été abusées. L'évêque précise juste que deux des prêtres mis en cause sont aujourd'hui décédés. Un autre est toujours vivant mais "il a quitté le sacerdoce. Donc nous ignorons où il est". L'évêque du Mans a saisi le procureur de la République. " Et si cette personne est toujours vivante, une enquête sera faite". Des victimes qui se rajoutent à celle du Père Max de Guibert condamné à trois ans de prison en janvier dernier pour des agressions sexuelles commises sur six mineurs, en Sarthe, dans les années 1990.

L'institution a failli

Yves Le Saux a participé jusqu'à lundi à la conférence des évêques de France qui s'est tenue à Lourdes. Une réunion consacrée aux conséquences du rapport Sauvé et à la réparation des 330 000 victimes recensées. Les prélats ont reconnu la responsabilité institutionnelle de l'Eglise. "Ça veut dire que nous ne reconnaissons que l'institution, dans son fonctionnement, dans sa manière de gérer les affaires, a failli " précise l'évêque du Mans. " On n'a pas entendu les victimes. Aujourd'hui on prend la mesure avec douleur, avec honte, mais aussi le drame parce que les premiers concernés sont les personnes victimes, bien entendu". Une prise de conscience qui semble tardive. " Peut être. Heureusement, elle se fait quand même. Moi même, je n'ai été confronté à cette question qu'une fois évêque. Jamais avant, jamais " ! Monseigneur Le Saux reconnait que c'est une faillite du système. "L'atmosphère, la manière de gérer ces questions... On écartait le prêtre en le mettant ailleurs, sans traiter véritablement les questions et donc avec des formes d'injustice qu'il faut reconnaître. Et c'est cela que nous reconnaissons et que nous assumons clairement".

La vente des biens de l'Eglise pour indemniser les victimes

A cours de leur réunion, les évêques de France ont décidé de créer un fonds d'indemnisation des victimes. Il sera alimenté en partie par la vente de biens mobiliers et immobiliers des diocèses. " Chaque diocèse recense les biens qui nous appartiennent. L'idée étant de ne pas solliciter les fidèles". Quels sont les biens qui pourraient être vendus ? " Ce sont les presbytères, mais encore. Les presbytères appartiennent globalement aux municipalités. Cela peut être des appartements qui servent souvent à loger des vieux prêtres qui nous appartiennent. Est-ce qu'on s'en dessaisit ? On est en train d'étudier. J'ai demandé à ce qu'on regarde tous les biens immobiliers. Ceux qui nous appartiennent en direct et dont on pense qu'ils ne sont pas au service de la charité et dont on pourrait se séparer". L'évêque du Mans pointe l'inégalité des diocèses qui possèdent plus ou moins de richesses.

entre 2500 et 25 000 euros en Belgique

Une "instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation" va être constituée pour instruire les demandes des victimes de violences sexuelles. Elle sera présidée par Marie Derain de Vaucresson, ancienne défenseure des enfants. Cette commission sera chargée d'indemniser les victimes au cas par cas sans que l'on sache encore comment, ni quels seront les montants mis en place. " Nos n'avons pas encore de précisions. On ne peut que comparer qu' avec ce qui se passe dans d'autres pays" admet Yves Le Saux. En Belgique, par exemple, quatre niveaux d'indemnisation ont été mis en place allant de 2500 à 25 000 euros selon les cas.