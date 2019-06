Églises, cinémas, bibliothèques... les Tourangeaux se réfugient au frais pendant la canicule

Indre-et-Loire, France

La canicule se prolonge et n'en finit plus. Même si les Tourangeaux sont invités à ne pas trop sortir de chez eux et de privilégier les endroits frais, cela ne les empêche pas de prendre l'air malgré tout. Pour ça, les lieux publics ou les monuments qui sont des endroits frais. Les églises, cathédrales, les cinémas, les bibliothèques : autant de lieux frais et accessibles toute la journée.

Avec la canicule, les deux fils de Sébastien n'ont finalement pas école. Dès 11h du matin, l'occasion est trop belle, il les emmène au cinéma. " On cherche des endroits frais, alors le cinéma s'impose directement : il y a la clim' ! vu que les enfants n'ont pas école, on doit bien les occuper et surtout : au frais. "

Comme les Tourangeaux, les touristes y trouvent aussi refuge

Dans la cathédrale St Gatien de Tours, la clim', ce sont ses murs en pierre. Ils sont si épais que la chaleur est priée de rester sur le parvis. Patrick, un Tourangeau, vient régulièrement s'y recueillir. " Je viens pour la messe qui est un apport de fraîcheur pour l'âme mais aussi pour le corps. "

Mais les fidèles ne sont pas les seuls à l'intérieur à profiter de la fraîcheur. Beaucoup de touristes l'ont aussi compris comme Simon. Depuis quelques jours, il longe la Loire à vélo depuis Saint-Nazaire. Alors quand la chaleur se fait sentir, " je viens me réfugier dans les lieux comme celui-là mais aussi le palais de justice ou la mairie. Ça me redonne de l'énergie avant de repartir pédaler. "

C'est aussi l'occasion de rappeler que, proche d'un cours d'eau ou non, il est fortement déconseillé de faire du sport en temps de canicule.