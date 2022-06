Depuis le mois de janvier dernier, l'Ehpad de Saint-Martin Osmonville (Seine-Maritime) a recruté plus de personnels, infirmières et aides-soignantes. Cet établissement pour personnes âgées dépendantes a été mis en cause en avril dernier par d'anciens salariés et membres de familles de résidents.

"On a vraiment du temps pour les résidents" : l'Ehpad de Saint-Martin Osmonville a recruté plus de personnels

L'Ehpad "La Maison Normande" à Saint-Martin Osmonville (Seine-Maritime) près de Saint Saens au Nord de Rouen, joue la transparence totale. Cet établissement de 23 places pour personnes âgées dépendantes (actuellement 18 résidents), qui appartient au groupe Bridge depuis 2019, a été mis en cause en avril dernier par d'anciens salariés et membres de familles de résidents. Ils dénonçaient plusieurs dysfonctionnements : équipements cassés, manque de personnel, manque de temps et de moyen, alors que les familles paient plus de 2.000 euros par mois pour une chambre dans cet Ehpad (entre 78 et 92 euros la journée en fonction de la chambre). Les témoignages portaient essentiellement sur l'été, l'automne et l'hiver 2021. Aucun fait de maltraitance n'a été rapporté.

L'Ehpad "La Maison Normande" à Saint-Martin Osmonville © Radio France - Charlotte Coutard

à lire aussi TÉMOIGNAGES - Un EHPAD du groupe Bridge mis en cause en Seine-Maritime

Un nouveau directeur depuis six mois

Vincent Freychet est directeur de l'établissement depuis le 18 janvier 2022, ainsi que d'un autre Ehpad du groupe Bridge à Val de Saane près de Tôtes, il a hérité de cette situation. Avant son arrivée, il n'y avait qu'une seule infirmière coordinatrice à "La Maison Normande", et deux aides soignantes. Trois infirmières - à temps plein sur les deux établissements - et deux aides soignants supplémentaires ont été recrutées.

Vincent Freychet est directeur de l'établissement depuis le 18 janvier 2022 Copier

"Ce qui a été fait, c'est dans un premier temps de travailler sur le recrutement de personnels soignants, puisque au delà du sentiment des professionnels, on est une structure médicalisée qui nécessite une présence médicalisée. Donc, le gros travail a été de recruter aides-soignantes, infirmières et bien sûr un médecin coordonnateur, et qu'on puisse s'assurer qu'il y ait une présence de ce personnel jours et nuits. Effectivement, on a aussi renforcé un peu les effectifs sur des points un peu chauds, c'est à dire des moments le soir par exemple, ou le week-end, où les effectifs étaient parfois un peu tendus, pour donner les moyens aux gens de travailler correctement. L'idée, c'est que les professionnels aient le temps de travailler. Mais au delà de ça, c'est aussi de proposer une qualité de vie au travail aux professionnels. Aujourd'hui, le marché est très tendu. Si on n'améliore pas la qualité de vie au travail, aujourd'hui, les personnels ont tellement le choix qu'ils s'en vont", explique le directeur.

Des infirmières, aides-soignantes et un médecin recrutés

L'établissement n'avait plus de médecin coordonnateur depuis le mois de janvier. Vincent Freychet est allé demander de l'aide à Karine Hunkeler, médecin généraliste depuis 25 ans, maire de Saint-Saens, médecin coordonnateur de l'Ehpad depuis fin avril.

Karine Hunkeler, médecin généraliste depuis 25 ans, maire de Saint-Saens, médecin coordonnateur de l'Ehpad depuis fin avril Copier

"J'ai reçu Mr Freychet à la mairie de Saint-Saens il y a quelques mois, totalement désespéré, en venant crier au secours, en expliquant que si un médecin n'acceptait pas de devenir médecin coordonnateur de la maison de retraite, celle-ci risquait de fermer très rapidement. C'est une charge assez importante, moi, je n'ai pas beaucoup de temps à dégager. Mais dans un même temps, s'il n'y avait pas quelqu'un qui acceptait de mettre le pied à l'étrier, la maison de retraite allait fermer et tout le personnel également. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de démarrer la mission de médecin coordonnateur ici, de façon à aider au recrutement du personnel. La coordination, c'est vraiment permettre _une amélioration de la prise en charge des résidents 24 heures sur 24_, donc c'est très important. Aucune infirmière ne veut vraiment travailler sur un lieu de soins médicalisé sans avoir une référence. La référence, c'est vraiment le corps médical", témoigne Karine Hunkeler, qui se rend sur place trois heures par semaine.

Le reportage France Bleu Normandie à l'Ehpad La Maison Normande Copier

Là, on a vraiment du temps pour les résidents

Alors selon les employés, les choses ont bien changé depuis le mois de janvier. Les conditions de travail se sont améliorées selon Sarah Leray, aide-soignante ici depuis trois ans. Avant, elle courait partout, _"_on n'avait pas le temps parce qu'il fallait qu'on fasse le ménage, la vaisselle, on était demandées partout. Là, on a vraiment du temps pour les résidents". Depuis janvier, deux aides-soignantes et trois infirmières ont été embauchées, ainsi qu'une ASH, agent de services hospitaliers. "Le week-end, par exemple, on avait le repas à réchauffer. Là maintenant c'est l'ASH qui le fait. On peut finir les toilettes des résidents plus tard. On n'a plus tout ce qui est vaisselle, ménage, on a plus tout ça à faire", poursuit Sarah Leray.

On a du personnel soignant maintenant, pour la prise en charge des résidents

Avant, Aude Soetens était la seule infirmière de l'Ehpad, "on a du personnel soignant maintenant, pour la prise en charge des résidents, _ils peuvent bénéficier de soins adaptés et en continu_" explique t-elle. L'infirmière coordinatrice n'a pas envie de changer de travail, "non, on a une très bonne équipe".

Donner envie aux salariés de rester pour mieux prendre en charge les résidents, c'est l'objectif du nouveau directeur, Vincent Freychet. "On a un cercle vertueux dans lequel on a pu intégrer de nouveaux professionnels, médecins, infirmières et de soignants. On a une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail, on a une politique d'amélioration de la qualité du service rendu aux résidents, pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions".

Plus d'animations pour les résidents

Une animatrice a également été recrutée, elle propose tous les après-midi, environ une heure par jour, des activités aux résidents. Elle est à temps plein sur les deux établissements, à Saint-Martin Osmonville et Val de Saane.

Une animatrice, Elise Delattre, a également été recrutée. Copier

"Je vais mettre en place toutes sortes d'activités afin de stimuler un maximum de capacités chez le résident, en terme de motricité. Je vais essayer de toucher également les cinq sens, donc ça va être de la musique, ça va être de la gym douce. Ça va être aussi des activités manuelles, des loisirs créatifs. Tous les mois, par exemple, on a des ateliers floraux qui se déroulent au sein de la résidence, ça nous permet également de faire travailler la mémoire par rapport aux noms des fleurs. Et également de la médiation animale qui revient régulièrement. De manière générale, tout au long de la journée, l'équipe soignante est là, à disposition, pour mettre les jeux aussi à la demande du résident. Tout est toujours à disposition. Tous les jours de la semaine, il y a une activité phare qui va se démarquer durant l'après-midi. On essaye de proposer quelque chose de variée, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre. Dans tous les cas, on a quand même une base qui est constamment à disposition des résidents. Aussi bien la musique, on a tous les jeux, même au niveau des loisirs créatifs, tout est toujours là".

L'Ehpad a recruté une animatrice pour proposer plus d'activités aux résidents. © Radio France - Charlotte Coutard

Cinq places disponibles dans cet Ehpad

Il y a désormais vingt-cinq personnels au sein de l'EHPAD de Saint-Martin Osmonville, tous services confondus, pour 23 places de résidents, ils sont actuellement 18 dans l'établissement. Vingt-cinq personnels, dont trois infirmières et une infirmière coordinatrice, quatre aides-soignantes, un médecin coordonnateur, une animatrice et des agents de services hospitaliers. L'Ehpad La Maison Normande à Saint-Martin Osmoville cherche encore à recruter une infirmière. Par ailleurs, les personnels soignants ont obtenu des revalorisations de salaires (en plus de la prime du Ségur de la santé) de 200 à 500 euros brut par mois en fonction de l'ancienneté.

Près de 20 000 euros ont été investis ces derniers mois pour rénover des chambres (deux chambres rénovées en 2021, une autre en cours de rénovation), et équiper tous les résidents de bracelets d'appels d'urgence. Cinq tablettes tactiles mobiles ont également été achetées. Enfin, du mobilier (chaises, tables, canapés, fauteuils) sera remplacé par du neuf dans les prochains mois.

Deux chambres ont été rénovées en 2021, une troisième est en cours de rénovation © Radio France - Charlotte Coutard

Deux chambres ont été rénovées en 2021, une troisième est en cours de rénovation © Radio France - Charlotte Coutard

Deux chambres ont été rénovées en 2021, une troisième est en cours de rénovation © Radio France - Charlotte Coutard

Les 18 résidents sont équipés de bracelets d'appels d'urgence, reliés à un boitier. © Radio France - Charlotte Coutard