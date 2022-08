EN IMAGES - Les dégâts des inondations à l'Ehpad de Merville dans le Nord

La vigilance orange est terminée pour le Pas-de-Calais ce jeudi. Elle n'aura duré que quelques heures. Dans le Nord, pas de vigilance mais des trombes d'eau sont tout de même tombées ce mercredi entre 16h et 19h, sur certains secteurs dans nos deux départements. Météo France prévoyait 60 millimètres de pluie, soit l'équivalent de trois semaines de pluie en une heure, une heure et demie.

Les pompiers du Nord ainsi que la sécurité civils sont venus épauler l'Ehpad. © Radio France - Marianne Naquet

Dans le Nord, dans le secteur de Flandres-Lys, à Merville, à une quinzaine de kilomètres de Hazebrouck, c'est carrément un Ehpad : l'établissement Léon Duhamel a été inondé dans l'après-midi, aux alentours de 17h30-18h. Cet épisode a a duré trois quarts d'heure et il y a de gros dégâts au rez-de-chaussée.

Une partie des faux plafonds tombés. © Radio France - Marianne Naquet

Le personnel de l'Ehpad, ainsi qu'une bonne partie de l'équipe municipale est venue éponger. Le sol glisse encore quand on entre : par terre des balais, des serpillères. "Des draps, des serviettes ont été mises par terre pour empêcher l'eau de s'infiltrer", précise Joël Duyck, le maire de Merville. L'élu a fait le tour des dégâts. Quand il a été appelé, en plein milieu de l'inondation, il a eu du mal à en croire ses yeux. "Il y avait des trombes d'eau, partout, dans le restaurant où on aide certains résidents à prendre leur repas". Des faux plafonds sont tombés par terre, trois chambres ont été inondées.

Des draps au sol pour contenir l'eau. - Mairie de Merville

Lors de l'inondation, il a fallu rassurer les résidents, explique Dominique Deschilde, le directeur de l'Ehpad. "On a tout de suite pensé à eux, il a fallu leur expliquer ce qui se passait". Avec l'ascenseur en panne,les pompiers ont donc porté plusieurs résidents en fauteuil au premier étage. Ils ont ensuite passer quelques heures à sécuriser le bâtiment, d'abord les faux plafonds, ainsi que les chambres.

Dans un des couloirs inondés. - Mairie de Merville

Sous le commandement du lieutenant Magnié, les équipes ont vérifié l'état de la toiture. "S'il y a trop d'eau, ça stagne, ça s'accumule, et ça peut provoquer l'effondrement de la toiture. On évacue donc l'eau en prévision, et ensuite, techniquement, il n' y aura plus de risque".

Les pompiers ont été une quinzaine à intervenir. © Radio France - Marianne Naquet

L'intervention a pris fin vers 23h : une fois le bilan dressé. Dès ce jeudi, la direction de l'Ehpad va s'adresser à son assurance, afin d'être indemnisé. Le maire de Merville espère lui que le conseil départemental et l'ARS vont enfin prendre à coeur le sujet de la toiture, et financer sa rénovation.

Les pompiers en train d'évacuer l'eau. © Radio France - Marianne Naquet