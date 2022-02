EHPAD à Mougins : des familles attendent depuis deux ans des explications sur des morts suspectes

Maltraitances dans les Ehpad : après Orpéa, Korian est à son tour sous le feu des projecteurs. Le deuxième groupe de maison de retraite privé possède près de 300 établissements en France et l'avocate Sarah Saldmann s'apprête à lancer une action collective pour des soupçons de maltraitance au sein de ce groupe. Et ce jeudi France 2 annonce un "Cash investigation" spécial Ehpad.

A Mougins l'Ehpad Korian "La Riviera" est lui déjà visé par six plaintes aux mains de l'avocat parisien Fabien Arakélian pour "homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et non assistance à personne en danger" après le décès de nombreux résidents lors du premier confinement au début de l'épidémie de COVID. Dans cet établissement près de 40 résidents sur 109 étaient morts en mars 2020.

Les familles concernées "demandent des explications sur les _décès en plein COVID sur fond de soupçons de délaissement, de négligence et de maltraitances_" selon l'avocat des familles. Le dossier n'a toujours pas abouti à l'ouverture d'une instruction. (Après le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le doyen des juges d'instruction de Grasse a demandé aux plaignants de verser une somme de consignation de 700 euros à 8000 euros selon les revenus. Le dossier est actuellement en attente car les sommes sont contestées.)

Orpéa fait tout remonter à la surface

L'un des fils d'une résidente décédée est "tellement en colère" qu'il ne veut plus s'exprimer dans les médias. Danielle se confie. Elle se dit de nouveau "dévastée par les nouvelles accusations" contre Orpéa qui font "tout remonter à la surface". "Je ne dors plus, je ne peux oublier qu'elle (sa mère) est morte à 94 ans dans l'anonymat, sans que soit clairement donné les causes de son décès. J'ai des doutes : de nombreux résidents sont morts du COVID et on m'a simplement dit qu'elle était morte dans son sommeil. _Et je n'ai même pas pu la voir, ni toucher son cercueil. Je ne peux pas oublier cela_". Elle a porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger.

Le groupe Korian qui fait l'objet de nouvelles attaques, pour soupçons de maltraitance depuis le scandale Orpéa, se défend : sa patronne Sophie Boissard estime que le secteur souffre surtout d'un manque de financement public, avec une dotation moyenne pour les soins et la dépendance de seulement 60 euros par patient et par jour, contre par exemple 200 euros aux Pays-Bas.

Et sur l'Ehpad de Mougins, le porte parole a indiqué que le groupe avait scrupuleusement mis en œuvre les préconisations de l'Agence Régionale de Santé en matière de COVID.