Ehpad d'Outarville : la CGT a-t-elle écrit un tract diffamatoire ?

La CGT a-t-elle écrit un tract diffamatoire sur l'Ehpad d'Outarville dans le Loiret ? C'est la question sur laquelle s'est penché ce jeudi le tribunal correctionnel d'Orléans, l'audience était initialement prévue en mars mais avait été reportée. Corinne Roux, l'ancienne directrice de la maison de retraite, poursuit pour diffamation Sylvie Bertuit, secrétaire départementale de la CGT Santé dans le Loiret. Pour un tract, diffusé en novembre dernier, où la militante dénonçait les conditions de travail à l'Ehpad d'Outarville, "les salariés sont dénigrés, maltraités et harcelés par une direction déloyale" pouvait-on lire.

L'ex-directrice absente au procès

"La liberté syndicale, ce n'est pas un blanc-seing accordé pour pouvoir dire tout et n'importe quoi sur n'importe qui" assène d'entrée Me Philippe Rainaud. Car en l'absence de l'ancienne directrice de l'Ehpad d'Outarville, qui n'a pas daigné venir au procès qu'elle a elle-même exigé puisqu'elle a choisi la procédure de la citation directe, c'est son avocat qui mène la charge. Contre un tract qui "porte des accusations graves - le harcèlement moral - sans en apporter la moindre preuve, rédigé à partir des témoignages de quatre ou cinq salariés, alors que l'établissement compte 57 agents."

Des témoignages discutables, selon l'avocat, puisque tous ceux qui ont mis en cause l'ex-directrice avaient de quoi nourrir des rancœurs personnelles : une salariée en congé longue maladie, une animatrice à qui avait été refusée une rupture conventionnelle, une femme dont le CDD n'avait pas été reconduit... "Soyons sérieux" conclut-il, "oui, ce tract allait trop loin, Mme Bertuit n'a pas pris les précautions nécessaires avant de formuler ces allégations, d'autant plus qu'elle-même ne travaille pas dans cet établissement."

La procureure s'en remet à la sagesse du tribunal

Justement, rétorque Me Sylvie Mazardo**, qui défend la syndicaliste,** "la CGT a été sérieuse dans cette affaire, avant de rédiger le tract, Sylvie Bertuit a rencontré huit salariés et trois anciens salariés qui étaient partis parce qu'ils n'en pouvaient plus." Et de produire des mails et des SMS envoyés par la directrice à 5h30 du matin, avec exigence de réponse. "Il y avait bien un problème de management", et dans un contexte bien particulier, avec des conditions de travail déjà dégradées en raison de la vétusté des locaux, comme l'avaient dénoncé les familles des résidents lors d'une manifestation, six mois auparavant .

Surtout, rappelle l'avocate, "la véhémence, la pugnacité, la critique sont dans l'ADN du syndicalisme", dont la liberté est garantie par la Constitution. "La jurisprudence reconnaît d'ailleurs que la liberté d'expression syndicale est plus étendue que la liberté d'expression ordinaire ! Le terme "harcèlement moral" n'est d'ailleurs même pas utilisé dans le tract qui relève de la polémique syndicale classique." La procureure n'a pas formulé de réquisitions, "s'en rapportant à la sagesse du tribunal". La décision sera rendue le 6 juillet.