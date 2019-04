Drame de l'Ehpad du Lherm : l'hypothèse de l'intoxication alimentaire confirmée

Lherm, France

Quatre jours après le drame de la maison de retraite de la Chênenaire au Lherm près de Toulouse, le procureur de la République de Toulouse donne en ce moment la premiers résultats des analyses devant la presse. Dominique Alzeari avait rencontré les familles des victimes hier dans l'après-midi au Palais de justice de la ville rose, une étape indispensable selon lui avant de communiquer avec la presse.

En tout, 26 personnes ont été victimes de cette intoxication. Les cinq personnes décédées étaient âgées de 72 à 95 ans. Une douzaine de victimes étaient encore hospitalisées hier. Lundi puis mardi, cinq autre personnes de l'Ehpad ont encore été victimes de malaises. En l'état actuel de l'enquête, les causes formelles des décès ne sont pas établies. Deux des victimes sont mortes de troubles cardio-respiratoires "secondaire à un choc toxique compatible avec une intoxication alimentaire". Pour les trois autres victimes décédées, le légiste ne se prononce pas et les analyses n'ont pas permis de déterminer avec précision les causes de la mort.

L'hypothèse d'une intoxication alimentaire est confirmée par le procureur, au vu des résultats des premières analyses. Il confirme que les repas étaient préparés sur place à partir d'ingrédients livrés par la société Sodexho. Les cinq personnes décédées avaient consommé des repas mixés ou lissés.

Il reste encore de nombreuses auditions et constatations à réaliser. Et surtout beaucoup d'analyses scientifiques, le procureur précisant bien qu'on ne connait pas encore la nature des bactéries présentes. Le procureur ajoute que l'Ehpad du Lherm, qui accueille plus de 80 personnes, avait été mis en demeure en 2013 concernant des "remises à niveau" nécessaire pour l'établissement.