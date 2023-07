Ehpad illégal de Dordives : les gérantes condamnées à des peines de prison avec sursis

Des peines de prison avec sursis ont été prononcées ce jeudi dans l'affaire de l'Ehpad illégal de Dordives. De 2012 à 2022, 2 femmes ont hébergé au total, et contre rémunération, plus d'une soixantaine de personnes âgées dépendantes dans une maison, en fait un ancien restaurant situé au bord de la Nationale 7. En 2019, après plusieurs demandes de mise en conformité, l'Agence régionale de santé et le conseil départemental du Loiret avaient pourtant ordonné la cessation d'activité de la structure, qui n'a fermé ses portes qu'en octobre 2022, à la suite d'une perquisition.

La justice ne reconnaît aucune victime

Les 2 femmes - mère et fille - sont condamnées à 6 mois ou 12 mois de prison avec sursis, selon les cas. Leur culpabilité a été reconnue pour des faits de travail dissimulé, d'exercice illégal de la profession d'infirmière et d'accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément. "Ce dossier s'est beaucoup dégonflé", souligne Me Olivier Rougelin, l'un des avocats des prévenues, qui envisage de faire appel.

"Des personnes âgées dénutries, attachées dans leur lit avec des cordelettes" : c'est avec ce genre d'assertions, en effet, que de nombreux médias avaient présenté, en décembre 2022, l'affaire de cette fameuse "colocation pour seniors" à Dordives. Le Parquet de Montargis avait ouvert une enquête préliminaire pour abus de confiance et délaissement : deux qualifications qui n'ont pas été retenues lors du procès qui s'est tenu fin juin . Et ce jeudi, le tribunal correctionnel de Montargis a prononcé une relaxe pour l'accusation d'escroquerie ; quant aux 72 victimes présumées recensées par la justice, une seule avait demandé des dommages et intérêts et elle a été déboutée.

"Il fallait qu'il reste quelque chose après l'emballement médiatique"

Dans ses conditions, Chantal Rioux, qui cogérait l'établissement avec sa fille, ne comprend pas pourquoi elle a été malgré tout condamnée. "Je trouve ça injuste, a-t-elle réagi à l'énoncé du jugement, parce que j'ai suivi ce que le Département me demandait de faire et que ses représentants venaient régulièrement voir si tout se passait bien. Je ne me sens pas du tout en infraction, j'ai beaucoup aimé ces personnes âgées, j'ai tout fait pour qu'elles soient heureuses." Elle-même a aujourd'hui 70 ans et en veut beaucoup "aux journaux et aux télévisions qui ne sont pas gênés" : "j'ai été bousculée et giflée dans la rue, ma fille a fait une dépression nerveuse, cela a été très dur à vivre."

Pour Me Olivier Rougelin, "ce jugement manque de courage". Selon lui, tout se passe comme s'il fallait bien "qu'il reste quelque chose après cet emballement médiatique" : "une fois qu'on a évacué la question de la maltraitance et de la privation de soin qui étaient totalement hors sujet, il reste en effet cette question du travail dissimulé et je trouve que tout le monde n'est pas renvoyé à ses responsabilités, à commencer par le Département du Loiret." En 10 ans, les services du Département s'étaient déplacés une cinquantaine de fois dans le pavillon, pour l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à chaque nouveau co-locataire, sans avoir trouvé rien à redire.