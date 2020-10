Ehpad la Rosemontoise à Valdoie : une famille dépose plainte à son tour, la troisième en quelques mois

C'est la troisième fois qu'un proche de victimes du coronavirus de l'Ehpad la Rosemontoise à Valdoie porte plainte. Ses parents, un couple de résidents, un homme de 95 ans et une femme de 93 ans sont morts le même jour, à une heure d'écart, le 7 avril des suites de la maladie. Pour rappel dans cet Ehpad, au moins 30 résidents et une soignante sont morts de la COVID-19.

Le 22 juillet, le Parquet de Belfort a ouvert une information judiciaire. La nouvelle plainte a été ajoutée au dossier d'instruction. Les qualifications retenues sont : homicide involontaire par manque de sécurité et de prudence et abstention volontaire de mise en place des mesures destinées à protéger les personnes.

Un couple de personnes à risques

"Cet homme et cette femme étaient particulièrement vulnérables ! On aurait dû faire d'autant plus attention à ces personnes", dénonce Fabien Arakelian, l'avocat du plaignant. D'après lui, rien n'a été fait pour les sauver, car leur hospitalisation n'a pas été envisagée.

La plainte souligne également que la communication avec les familles était problématique. Le fils des défunts précise qu'il n'a pas été informé que sa mère était malade.

Deux autres plaintes déposées en avril

Deux autres familles ont porté plainte en avril. Il s'agit du fils d'un résident et des sœurs d'une aide-soignante. Elles aussi sont défendues par Me Arakelian. Tous dénoncent la gestion catastrophique de la crise sanitaire par la direction de la maison de retraite. Selon les plaignants, le port du masque y était interdit et les soignants malades étaient incités à venir travailler. L'avocat souhaite maintenant que les personnes qui sont responsables pénalement de ces morts soient mises en examen.

Ajoutée au dossier d'instruction le 8 octobre, cette troisième plainte va donner du poids au dossier : "Plus il y a de cas et plus il y a des familles qui viennent déposer plainte et plus le dossier d'information s'enrichit", explique Me Arakelian, l'avocat du plaignant.

La direction de l'Ehpad a été démise de ses fonctions en avril dernier. L'établissement est placé sous la tutelle du Conseil départemental et de l'Agence Régionale de Santé jusqu'au 7 novembre prochain.

