Le siège d'Orpea et les directions régionales du groupe ont été perquisitionnés mercredi dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de maltraitance institutionnelle et d'infractions financières dans ses établissements.

Ehpad Orpea : le siège et les directions régionales du groupe perquisitionnés

L'enquête se poursuit concernant le groupe de gestionnaires d'Ehpad Orpea. Le siège et les directions régionales du groupe ont été perquisitionnés ce mercredi.

Fin avril, le parquet de Nanterre avait ouvert une enquête pour des soupçons de maltraitance institutionnelle et de détournements de fonds publics, après un signalement du gouvernement à la suite de la publication du livre "Les Fossoyeurs" de Victor Castanet.

200 gendarmes mobilisés

Une dizaine de gendarmes de la Section de recherche de Versailles et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) sont allés perquisitionner le siège de l'entreprise à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Le gestionnaire d'Ehpad a également indiqué que ses directions régionales avaient étaient perquisitionnées. Environ 200 gendarmes ont été mobilisés sur cette quinzaine d'opérations, a indiqué le parquet de Nanterre.

"Mettre la vérité sur tout ce qui était mensonges"

"La justice prend enfin la mesure de ce scandale de santé publique", s'est félicité après l'annonce des perquisitions l'avocat Fabien Arakelian, représentant plusieurs familles ayant déposé plainte à Nanterre et ailleurs dans le pays."On essayait de pointer du doigt des dysfonctionnements, de la maltraitance institutionnelle et aujourd'hui j'espère de tout cœur que cette perquisition va, au moins, mettre la vérité sur tout ce qui était mensonges depuis des années", a déclaré à l'AFP la déléguée syndicale CGT Orpea à la sortie d'une réunion avec la direction mercredi.

Un audit externe confirme des dysfonctionnements

Le groupe Orpea a de son côté rendu public mercredi les conclusions définitives d'un audit externe confirmant des "comportements fautifs" et des "dysfonctionnements", notamment dans son usage des fonds publics. Les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal, mandatés par Orpea en février, ont notamment "confirmé" une "pratique de remises de fin d'année (RFA) avec certains fournisseurs importants de produits financés par les dotations publiques non communiquées aux autorités comme cela est prévu".

Le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, avait accusé Orpea de facturer avec des dotations d'argent publics des prestations à des fournisseurs, qui en restituaient une partie au groupe.

Deux enquêtes fusionnées

En plus de l'enquête ouverte en avril, Orpea est aussi visé depuis février dans une enquête pour "faux et usage de faux et infraction à la législation sur le travail en recourant abusivement à des contrats à durée déterminée". Les procédures ont depuis été jointes.

En plus, une nouvelle enquête, notamment pour abus de biens sociaux, différente de celle qui a mené aux perquisitions, a été ouverte mi-mai à la suite d'une plainte contre X déposée par Orpea. Cette plainte vise "des faits et des opérations passés (...) susceptibles de poser question au regard de l'intérêt social d'Orpea et découverts à la suite d'investigations internes", selon le groupe privé.

Le scandale touche également un concurrent direct d'Orpea, Korian. 30 plaintes visant des Ehpad Korian, notamment pour "homicide involontaire", ont été déposées dans plusieurs régions.