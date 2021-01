"On a laissé le variant anglais se propager" dit une aide soignante de l'Ehpad Saint-Exupéry à Toulouse

Le variant britannique du Covid-19 est entré dans une maison de retraite de Toulouse : onze personnes, huit résidents de l’Ehpad Saint-Exupéry et trois membres du personnels viennent d'être testées positives à ce variant, et l'un des résidents, âgé de plus de 80 ans, est mort, confirme l'Agence régionale de santé. Une aide-soignante de l’établissement dénonce des négligences qui auraient favorisé la propagation du virus parmi les résidents.

On a laissé le virus se propager au réfectoire

"La contamination venait apparemment d’une résidente qui était partie dans sa famille début janvier. Elle a été isolée, elle a été testée au bout de sept jours, mais entre-temps, la salle à manger commune avait été ouverte, les résidents de tous les étages s’y sont retrouvés, le virus s’est donc propagé encore plus" témoigne cette aide-soignante qui souhaite garder l’anonymat mais dit témoigner au nom de nombres de ses collègues.

"Ensuite, des cas de variant du Covid ont été avérés, mais cela a été très mal géré. On a déplacé des résidents d’une aile vers une autre qui était pourtant épargnée par le coronavirus. Du coup on a encore transportée le virus un peu partout."

Jeanne - aide soignante à l'Ehpad Saint Exupéry - "on a laissé le virus se propager" Copier

Pas assez de surblouses

"Au niveau du matériel aussi, on nous demande de porter la surblouse toute la journée, sans en changer, par soucis d’économie. Nous n’étions pas d’accord avec cela non plus", ajoute cette aide-soignante qui ne cache pas son inquiétude. "Nous avons l’impression qu’on ne nous dit pas tout, qu’on nous cache la vérité. On demande qu’on ne nous mente pas sur le variant anglais. Est-ce qu’on ne savait pas dès le départ qu’il était là ? On se pose des questions."

Un résident décédé du variant

Selon l’Agence régionale de santé, c'est un premier cas détecté le 4 janvier chez une résidente qui avait passé les fêtes en famille qui a amené à un dépistage massif. La résidente en question ne présentait pas de signes du variant. Il s'agit donc maintenant de déterminer comment ce dernier a pu entrer dans l'établissement, géré par le CCAS de la mairie de Toulouse. L'Assurance maladie et l'ARS vont tenter de retracer tous les cas contacts potentiels.

Au total, 60% des 68 résidents de cet Ehpad sont positifs. L'établissement emploie près de 80 personnes. L’un des résident âgé de 80 ans est décédé du variant du Covid.

Des mesures de sécurité renforcées

Après la détection du variant britannique, plus contagieux que la version "classique" du Covid-19, des mesures de sécurité renforcées sont mises en place dans l'Ehpad. Les visites sont évidemment interdites. Tout le personnel est équipé de masques FFP2, indique également la mairie de Toulouse. Par ailleurs, l'établissement a été scindé en deux secteurs Covid.