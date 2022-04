EHPAD : une plainte pour maltraitance déposée à Quimper

Son ton est calme, mais déterminé. Yann Leriche dénonce les traitements que reçoit sa mère, résidente à l'EHPAD Les Magnolias, à Quimper dans le Finistère. Après avoir alerté l'Agence régionale de santé à deux reprises depuis décembre, il a déposé plainte ce vendredi 22 avril pour maltraitance et non-assistance à personne en danger.

Surdose d'insuline et déshydratation

Quand il place sa mère à l'EHPAD Les Magnolias il y a 5 ans, Yann Leriche est confiant. Les premiers temps se passent bien, le personnel est présent et stimule sa maman alors âgée de 75 ans. Mais le temps passe, et les conditions se dégradent. Le Covid finit d'empirer les choses. "Il y a eu _beaucoup de turnover_, l'animateur a changé", relate le quinquagénaire.

Malgré, un noyau de personnel qui s'accrochent pour faire en sorte que tout se passe bien, Yann Leriche voit que les conditions de vie de sa mère se détériorent. Elle n'est plus stimulée. "Je la visitais à des horaires différents, des jours différents, elle était dans la même position, sur son fauteuil, devant un écran noir de télévision." Et puis, ce sont les soins qui commencent à présenter des lacunes. La mère de Yann Leriche est diabétique, elle doit prendre de l'insuline, mais un jour elle a eu un surdosage. "Elle est tombée dans le coma. Il y a des complications irrémédiables." Elle présente aussi à plusieurs reprises des signes de déshydratation, qui entrainent des complications rénales et cardiaques.

Deux signalements à l'ARS

Yann Leriche décide donc d'alerter l'Agence régionale de santé en décembre. Il le fera à nouveau quelques mois plus tard. Après investigations, l'ARS relève des dysfonctionnements et émet des injonctions, toujours pas traités, selon Yann Leriche.

Il rencontre alors la direction de l'établissement lors d'une réunion qu'il qualifie de procès, "j'étais au tribunal", déplore-t-il. Yann Leriche est blessé d'être mis dans la position du "coupable" qui met en "question leur professionnalisme". "Moi je voulais des réponses à mes questions, je n'ai eu que du déni."

Yann Leriche prévient, si rien n'est fait il se tournera vers la justice. Le déclic, une chute de sa maman, aujourd'hui âgée de 80 ans. "Elle est tombée, elle n'a pas vu de médecin pendant 48h." Quand il est finalement mis au courant de la situation, toutes ces questions restent sans réponse.

C'est un malaise cardiaque, à cause du sucre ? Pas de réponse. Combien de temps elle est restée à terre ? Pas de réponse. Pourquoi on ne m'a pas prévenu ? Pas de réponse. Quand on demande pourquoi on a pas appelé de médecin ? Pas de réponse.

Du côté de l'agglomération de communes quimpéroise, qui gère l'établissement, on explique que si besoin il y avait eu, on aurait appelé un médecin. "Il y a peut être eu un défaut de communication, mais en tout cas, il n'y a pas eu de mise en danger."

"Pour ma mère, mais aussi pour les autres"

Yann Leriche dépose donc plainte contre X pour maltraitance et non assistance à personne en danger. "C'est vraiment pour pointer les dysfonctionnements." Il ne veut pas mettre en cause le personnel, mais les décideurs, "ceux qui ne donnent pas les moyens et qui mettent en souffrance tout le monde". Y compris les personnels, trop peu nombreux. Un animateur présent pour deux établissements." "Quand ma mère est tombé, j'ai une infirmière qui s'est excusé d'avoir 75 patients à s'occuper et de pas avoir pu me prévenir plus tôt."

Cette plainte, Yann Leriche la veut utile pour le plus grand monde. "Moi ma mère, on m'a prévenu ce week-end que c'était fini. Elle est en fin de vie." Alors il le fait aussi, et peut-être même surtout, pour toutes les personnes encore présentes dans les établissements, "publics comme privés".

Une volonté que comprend Aurore Durdon, directrice générale adjointe solidarités CCAS-CIAS de Quimper Bretagne Occidentale. "Moins on est de monde, moins on peut faire les choses correctement, c'est évident. Il y a des choses qu'on ne voit pas, le personnel qui est là est fatigué, et compense cette problématique de recrutement. Et peut-être qu'il y a des choses qui peuvent échapper à leur vigilance", regrette-elle. Le manque de personnel est un problème qui s'aggrave depuis le Covid. Sur l'EHPAD Les Magnolias, et celui de Bruyères - l'autre EHPAD public de Quimper - il faudrait en tout 10 personnels soignants supplémentaires. Faute d'être pourvu, une petite dizaine de lits ont dû fermés.